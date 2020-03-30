Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ «Goldman Sachs» прогнозируют падение мирового спроса на нефть

В 2020 году может произойти крупнейшее падение мирового спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции и развала сделки ОПЕК+. Объемы потребления сырья могут снизить на 25% уже на этой неделе. Спрос на нефтепродукты сократится на 26 млн. б/с.
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Нефти предсказали скорую ненужность

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Goldman Sachs предсказывает падение мирового спроса на нефть за неделю на 25%

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Goldman Sachs: нефтяную войну переживут лишь сильнейшие, и они получат все

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News.ru08:20

Названы страны, наиболее уязвимые для нефтяного кризиса

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Полвека назад в прокат вышел фильм «Белое солнце пустыни»

Закрытая премьера фильма состоялась 14 декабря 1969 года в ленинградском Доме кино, где подверглась жесткой цензуре.
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Напомним, 28 марта Госдеп США сообщил о готовности выделить Белоруссии $1,3 млн для борьбы коронавирусом COVID-19.
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Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
URA.Ru вчера в 13:03
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Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
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В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
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Происшествия

В Иркутской области рассказали о новом случае заражения коронавирусом

Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвержден в Иркутской области, сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора региона Игорь Кобзев.
РИА Новости 11:42
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Наука

Ученым удалось найти способ борьбы с устойчивыми бактериями

В рамках недавно проведенного исследования специалистам удалось найти способ, который позволяет так изменять существующие антибиотики, чтобы они могли эффективно бороться с устойчивыми бактериями.
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Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
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«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле

«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
Телеканал RTVI вчера в 08:05
Общество

В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом

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Происшествия

Российскую студентку накажут за фейк о коронавирусе

Правоохранители нашли автора фейка. Студентка призналась в распространении ложной информации и извинилась перед пользователям интернета.
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Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.
Взгляд.ру 19:41
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Овечкин рассказал, как тренируется во время самоизоляции в Вашингтоне

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, как поддерживает форму в условиях карантина.
Спорт-Экспресс 15:10
Экономика

В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.
Вести.Ru 10:36
Здоровье

32 больных коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии

По словам министра, в стране подготовлено 78 000 коек для приема пациентов с коронавирусом, и планируется, что их количество увеличится до 100 000.
Аргументы и Факты 05:27
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Юрлиц предложили штрафовать на 5-10 млн рублей за фейки об эпидемиях

Поправки об ужесточении наказания для юридических лиц за распространение фейков об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан, Госдума примет уже во вторник, 31 марта.
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Дана Борисова отказалась от помощи нарколога

Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.
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Глава Иркутской области рекомендовал жителям не покидать свои дома

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рекомендовал жителям региона не покидать свои дома в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 11:01
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Росавиация назвала ограничения вывоза россиян из-за границы

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа со вторника, 31 марта, будет сокращено.
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Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
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«Астон Вилла» оштрафовала Грилиша за нарушение карантина

Руководство "Астон Виллы" оштрафовало капитана команды Джека Грилиша за нарушение режима карантина в рамках борьбы с коронавирусом, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
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Минтруд напомнил о незаконности отправки россиян в неоплачиваемый отпуск

В министерстве труда России напомнили работодателям, что они не имеют права отправлять сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы против его согласия.
Газета.Ru 19:57
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Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
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Transfermarkt обновил стоимость З. Бакаева и Малкома

Портал Transfermarkt обновил стоимость полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева и бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.
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Предложение получило поддержку России, но вызвало обеспокоенность у западных стран, которые опасаются, что государству будет легче контролировать доступ граждан в интернет.
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