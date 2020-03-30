Энергетика
ГЛАС.RUВ «Goldman Sachs» прогнозируют падение мирового спроса на нефть
В 2020 году может произойти крупнейшее падение мирового спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции и развала сделки ОПЕК+. Объемы потребления сырья могут снизить на 25% уже на этой неделе. Спрос на нефтепродукты сократится на 26 млн. б/с.
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Политика
США направят Италии медицинскую помощь на $100 млн
Президент США Дональд Трамп в связи с распространением коронавируса пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн.
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Полвека назад в прокат вышел фильм «Белое солнце пустыни»
Закрытая премьера фильма состоялась 14 декабря 1969 года в ленинградском Доме кино, где подверглась жесткой цензуре.
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Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом
Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Экономика
Минск хочет получить от МВФ $900 млн на борьбу с коронавирусом
Напомним, 28 марта Госдеп США сообщил о готовности выделить Белоруссии $1,3 млн для борьбы коронавирусом COVID-19.
Спорт
Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
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Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом
В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
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Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
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Ученым удалось найти способ борьбы с устойчивыми бактериями
В рамках недавно проведенного исследования специалистам удалось найти способ, который позволяет так изменять существующие антибиотики, чтобы они могли эффективно бороться с устойчивыми бактериями.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
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«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле
«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
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Российскую студентку накажут за фейк о коронавирусе
Правоохранители нашли автора фейка. Студентка призналась в распространении ложной информации и извинилась перед пользователям интернета.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли на Украине
Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.
Хоккей
Овечкин рассказал, как тренируется во время самоизоляции в Вашингтоне
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, как поддерживает форму в условиях карантина.
Экономика
В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса
Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.
Здоровье
32 больных коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии
По словам министра, в стране подготовлено 78 000 коек для приема пациентов с коронавирусом, и планируется, что их количество увеличится до 100 000.
Общество
Юрлиц предложили штрафовать на 5-10 млн рублей за фейки об эпидемиях
Поправки об ужесточении наказания для юридических лиц за распространение фейков об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан, Госдума примет уже во вторник, 31 марта.
Шоу-бизнес
Дана Борисова отказалась от помощи нарколога
Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.
Общество
Глава Иркутской области рекомендовал жителям не покидать свои дома
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рекомендовал жителям региона не покидать свои дома в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Росавиация назвала ограничения вывоза россиян из-за границы
Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа со вторника, 31 марта, будет сокращено.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Футбол
«Астон Вилла» оштрафовала Грилиша за нарушение карантина
Руководство "Астон Виллы" оштрафовало капитана команды Джека Грилиша за нарушение режима карантина в рамках борьбы с коронавирусом, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Общество
Минтруд напомнил о незаконности отправки россиян в неоплачиваемый отпуск
В министерстве труда России напомнили работодателям, что они не имеют права отправлять сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы против его согласия.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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Transfermarkt обновил стоимость З. Бакаева и Малкома
Портал Transfermarkt обновил стоимость полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева и бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Технологии
Китай с поддержкой России готовит революцию во всемирной сети
Предложение получило поддержку России, но вызвало обеспокоенность у западных стран, которые опасаются, что государству будет легче контролировать доступ граждан в интернет.