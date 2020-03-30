В 2020 году может произойти крупнейшее падение мирового спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции и развала сделки ОПЕК+. Объемы потребления сырья могут снизить на 25% уже на этой неделе. Спрос на нефтепродукты сократится на 26 млн. б/с.

В «Goldman Sachs» прогнозируют падение мирового спроса на нефть

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