В 2020 году может произойти крупнейшее падение мирового спрос на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции и развала сделки ОПЕК+. Объемы потребления сырья могут снизить на 25% уже на этой недели. Спрос на нефтепродукты сократиться на 26 млн. б/с.

В «Goldman Sachs» прогнозируют падение мирового спроса на нефть

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