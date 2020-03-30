Энергетика
ГЛАС.RUВ «Goldman Sachs» прогнозируют падение мирового спроса на нефть
В 2020 году может произойти крупнейшее падение мирового спрос на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции и развала сделки ОПЕК+. Объемы потребления сырья могут снизить на 25% уже на этой недели. Спрос на нефтепродукты сократиться на 26 млн. б/с.
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Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
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В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
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Дмитрий Губерниев раскритиковал Резцову за нарушение карантина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко осудил позицию Анфисы Резцовой по общенациональному карантину в связи с распространением COVID-19.
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Для защиты от коронавируса китайский медик посоветовал промывать нос
Как передает ToDay News Ufa, фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин сделал вывод о том, что недостаточно просто мыть руки с мылом, как советуют все медики.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции
Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
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Предсказавший пандемию COVID-19 врач рассказал, как ее закончить
Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, предупреждавший о начале жесточайшей пандемии, рассказал журналу Wired, как снизить заболеваемость COVID-19.
Политика
Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID
Президент России Владимир Путин на совещании попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом.
Экономика
Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты
Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
Политика
На Украине уволили главу Минздрава
Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США
Спорт
В Токио объявлена дата открытия Олимпиады в 2021 году
Энергетика
Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года
Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для Северо-Западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.
Здоровье
Минздрав Башкирии озвучил данные по коронавирусу на 30 марта
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на ежедневном брифинге, посвященном угрозе распространения коронавируса в республике, сообщил, что к текущему моменту в стационарах региона с подозрением на наличие COVID-19 находятся 104 человека, из них 17 детей.
Политика
Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом
В России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, заявил президент России Владимир Путин, говоря об успехах борьбы с заболеванием.
Политика
Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции
Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.
Общество
В Марий Эл обязали граждан не покидать места проживания без надобности
Глава Марий Эл Александр Евстифеев внес изменения в указ от 17 марта о режиме повышенной готовности.
Общество
Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию
Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Общество
В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции
В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции.
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о праве правительства вводить режим ЧС
Новый законопроект не только дает правительству право ввести режим ЧС, но и уточняет причины для объявления такой ситуации.
Экономика
В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Правительство России утвердило список товаров первой необходимости
На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Шоу-бизнес
Российские звезды запустили челлендж с мытьем рук против коронавируса
Звезды российского шоу-бизнеса присоединились к масштабному флешмобу в Сети #МОЙиПОЙ.
Армия и оружие
Боевое применение Ми-35 армией Хафтара в Ливии показали на видео
Ракетный удар вертолета Ми-35 ЛНА в районе Средиземного моря показали на видео.
Происшествия