Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruJIT пытается обвинить Сергея Шойгу в крушении MH17

В телефонной беседе имя Шойгу называется, как «то, кого нельзя называть», но его фамилия начинается на букву «Ш». В JIT услышали, что один из участников разговора упомянул фамилию российского министра обороны, который якобы «отдал приказ «какеготам», которые согласились передать после получения приказа».
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с чего всё началось
Международная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения «Боинга» MH17 в Донбассе, опубликовала
 новые записи перехваченных переговоров лидеров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Дождь08:24

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Следователи по делу MH17 опубликовали перехваченные переговоры с упоминанием Шойгу, Бортникова и Суркова

Дождь08:24

В опубликованных переговорах по делу о крушении MH17 упоминаются Шойгу, Бортников и Сурков

Коммерсантъ10:28

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

REGNUM07:42

Международная следственная группа по делу о сбитом в Донбассе «Боинге» ищет новых свидетелей

Эхо Москвы12:00

В деле о сбитом в Донбассе Boeing появилась фамилия Шойгу

Ведомости09:48

Следователи по делу о крушении MH17 заявили о связях РФ с сепаратистами ДНР

News.ru07:57

Следствие по делу MH17 опубликовало перехваченные переговоры ДНР с упоминанием Шойгу и Суркова

Forbes11:06
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
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Задержан житель Нефтекумска, напавший на детей и учительницу с ножом

В Нефтекумске задержан 63-летний мужчина, которого подозревают в нападении с ножом на детей и учительницу на детской площадке.
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Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Кипрская Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», начинает процесс по изучению возможностей продажи бизнеса, сообщается в пресс-релизе компании.
Ведомости 12:05
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Малышева назвала бесполезные анализы

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.
BFM.ru 12:23
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК 03:00
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Врачи не смогли удалить весь синтол из бицепсов Рук-Базук

Врачи не смогли удалить весь синтол из рук российского блогера Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 11:28
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Над районом учений российских подлодок заметили разведчиков НАТО

РЕН ТВ 11 ноября в 13:10
Политика

Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС.
Известия 11:42
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Происшествия

Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области покинул пост

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил полномочия руководителя муниципального образования в связи с инцидентом, при котором он оскорбил сотрудников правоохранительных органов.
ТАСС 12:34
Политика

Медведев выступил за отказ от пластиковой тары

Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил надежду, что однажды страна будет готова к отказу от пластиковой тары и правительство примет такое решение.
РИА Новости 10:38
Экономика

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
REGNUM 07:51
Происшествия

Суд арестовал еще одного фигуранта дела об угрозах московскому судье

Интерфакс 12:26
Хоккей

Ак Барс — Трактор 4:1 (3-й период)

Sportbox.RU 12:05
Здоровье

Пьёт жена: как распознать женский алкоголизм и что делать

Говорят, что женский алкоголизм не лечится. Причём распознать его бывает не так-то просто.
MedikForum.ru вчера в 21:25
Общество

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Политика

Додон привел к присяге новое правительство Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новое правительство республики во главе с премьер-министром Ионом Кику.
REGNUM 12:31
Происшествия

В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже

Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
ТАСС вчера в 21:17
Армия и оружие

В ДНР заявили о столкновениях украинских военных с националистами

RT на русском 07:19
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

Известия 08:54
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В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

По меньшей мере шесть человек ранены в результате стрельбы в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния в США, сообщает телеканал NBC.
РИА Новости 11:39
Общество

«Нафтогаз» пожаловался на отсутствие предложений по газу от Газпрома

Украинская компания «Нафтогаз» заявила, что не получала предложений от Газпрома по поводу поставок газа на Украину.
iReactor вчера в 15:31
Происшествия

Суд отказал герою «Бандитского Петербурга» в УДО

Тосненский городской суд Ленобласти отказал 51-летнему Олегу Маковозу по прозвищу Маклауд в условно-досрочном освобождении.
АиФ Санкт-Петербург 12:24
Кино

Военная драма «Ржев» выйдет в прокат 5 декабря

5 декабря в прокат выйдет российская военная драма режиссера Игоря Капылова «Ржев».
ГТРК Тверь 07:05
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Телепрограмма вчера в 00:36
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
Технологии

Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи

Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Ридус 12 ноября в 05:25
Экономика

«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Из оставшейся доли в 55% 27,5% будут приобретены в ходе допэмиссии в пользу банка ВТБ по закрытой подписке по цене 93,21 руб. за акцию, это позволит консолидировать на балансе «Ростелекома» 66 млрд руб.
Ведомости вчера в 16:49
Культура

Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»

«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Город+ вчера в 08:00
Общество

Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»

Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Коммерсантъ 07:23
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