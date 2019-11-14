Политика
REGNUMВ Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17. JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
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с чего всё началось
Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.РБК09:44
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Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Политика
Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента
Протестующие на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси начали устанавливать палатки, сообщает "Интерфакс".
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Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Происшествия
Оскорбивший полицейских чиновник из Пскова ушел в отставку
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия после конфликта с полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Экономика
Инвестор предложил построить второй Северомуйский тоннель на БАМе по концессии
Компания "Северомуйский тоннель-2", учрежденная группой "Сибантрацит", предложила правительству РФ заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.
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Пикап Hyundai Santa Cruze все-таки станет серийным. И не один он
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Общество
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Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
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В Венеции ввели режим ЧП после наводнения
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В Москве задержан предприниматель Валерий Перевозников, ему предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, сообщает Следственный комитет РФ.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Белоруссия намерена изменить договор об охране границ с Россией
Речь идёт о совместных усилиях по развитию инфраструктуры, оснащению сил и средств, привлекаемых для охраны границы.
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Шоу-бизнес
Угрозы жизни нет: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Особую помощь Анастасии оказала Татьяна Навка, которая очень близко к сердцу приняла трагедию Заворотнюк, и подняв все свои связи помогла семье справиться с бедой, об этом сообщает Vse42.ru – Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет, – заявил спортсмен.
Наука
В Саккаре найдено древнее подземелье, построенное не египтянами
Совместная японско-египетская археологическая миссия под руководством профессора Нозому Каваи из Университета Канадзава при проведении раскопок в некрополе Саккары обнаружила римские катакомбы, возраст которых составляет около 2000 лет.
Здоровье
Минздрав России назвал пять показателей здорового образа жизни
Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что значит придерживаться ЗОЖ.
Футбол
Украина — Эстония 1:0
Космос
На межзвездной комете Борисова нашли следы воды
Астрономы обнаружили линию излучения кислорода в спектре второго известного межзвездного тела — кометы 2I/Борисова.
Политика
Путин: Москва приветствует разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе
РФ высоко ценит разведение сил сторон в районе сел Петровское и Золотое на юго-востоке Украины, но при этом не понимает заявлений Киева о готовности отказаться от минских договоренностей.
Общество
Instagram тестово начал скрывать лайки под постами
Instagram с четверга начал в тестовом режиме скрывать количество лайков под фотографиями пользователей.
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
Кино
Стартовали съемки второго сезона сериала «Мандалорец»
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
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«Союзмультфильм» планирует выпустить новые серии «Ну, погоди!»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва сообщила, что студия планирует выпустить новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!», героям которого в этом году исполнилось 50 лет.
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 назвали самым безопасным автомобилем
Эксперты Euro NCAP назвали «впечатляющими» результаты краш-теста нового компактного кроссовера Mazda CX-30.