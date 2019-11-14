с чего всё началось

По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17. JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.

Футбол «Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает братьев Миранчуков по €16 млн, но очевидно, что данная сумма - явно не те деньги, за которые красно-зеленые готовы отпустить футболистов.

Здоровье Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».

Политика Путин назвал незаконным присутствие США в Сирии Россия не считает легитимным присутствие американских военных в Сирии, заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Экономика С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц.

Наука Медики назвали причину болезни вейперов Специалисты из США считают, что причиной смертей вейперов от неизвестной болезни стал масляный раствор витамина Е. Волгоград, 14 ноября / «Волга-Медиа.ру» /.

Политика Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.

Игры Создатели Black Desert Online анонсировали сразу три новых MMO Компания Pearl Abyss, наиболее известная по Black Desert Online анонсировала там сразу три новых MMO-проекта в разных стилях: средневековую MMORPG, MMO-шутер и красочную MMO в духе франшизы Pokemon - все игры уже обзавелись первыми трейлерами.

Технологии Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10 Компания Microsoft сообщила о доступности обновления крупного полугодового обновления Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).

Общество Аномальные холода идут на Россию Основное похолодание придется на южную часть западной Сибири – Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую область, об этом сообщает «Российская газета» ссылаясь на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

Авто Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.

Политика Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.

Космос Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили Запуск научно-энергетического модуля - последнего необходимого для завершения строительства российского сегмента МКС - отложен на год, следует из фотографии выступления генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николая Севастьянова, опубликованной на сайте корпорации.