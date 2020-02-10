Кино
РИА НовостиВ Голливуде началась церемония вручения премии «Оскар»
В третий раз в своей истории и второй год подряд церемония проходит без ведущего. Причиной стал ряд высказываний десятилетней давности, которые нашли в соцсетях актера Кэвина Харта, изначально предполагавшегося на эту роль.
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Антонио Бандерас и Пенелопа Круз появились на ковровой дорожке премии «Оскар» - 2020
Народные новости19:32
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Происшествия
У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину
Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Общество
Звезды начали появляться на красной дорожке «Оскара»
Звезды американского и не только кинематографа стали появляться на красной ковровой дорожке в преддверии престижной кинопремии "Оскар".
Политика
Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной
Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров.
Политика
Соловьев назвал мэра Львова сволочью
Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Кино
Назван победитель премии «Оскар» за «Лучшую роль второго плана»
Зрители могут следить за церемонией «Оскар-2020» в прямом эфире. В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победу одержал Брэд Питт.
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз
Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Космос
Запуск грузовика Cygnus на МКС отменили за две минуты до старта
Старт американской ракеты Antares, которая должна была вывести на орбиту грузовой корабль Cygnus с оборудованием для Международной космической станции (МКС), отложили в прямом эфире телепрограммы NASA.
Здоровье
Уроженец Бурятии застрял на круизном лайнере из-за коронавируса
Стилиста из Бурятии не пугает то, что число заболевших коронавирусом вокруг растёт Уроженец Бурятии, стилист Аркадий Булгатов, оказался на круизном лайнере Diamond Princess, который сейчас находится на карантине из-за распространения коронавируса в Иокогаме в Японии.
Общество
Раскрыта еще одна мошенническая схема кражи денег с карт клиентов
По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег.
Происшествия
Массовая драка рядом с кафе произошла в Подмосковье
Массовая драка произошла около кафе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Космос
NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing
Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Технологии
NVIDIA и Ericsson пропустят MWC 2020 из-за коронавируса
Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson объявил в пятницу о решении пропустить MWC 2020 из-за опасений, связанных со вспышкой коронавируса в Китае.
Технологии
Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play
Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
Общество
Коронавирус обнаружен у украинца на судне Diamond Princess
На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем у причала в японском порту на карантине, коронавирус выявили у украинца.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Здоровье
Бег по 50 минут в неделю продлевает жизнь почти на треть
Австралийские ученые сделали анализ 14 крупных исследований в области бега для того, чтобы определить его влияние на организм.
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Экономика
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
Армия и оружие
Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Транспорт
В Красноярске из-за погоды закрыли аэропорт
В пресс-службе аэропорта gornovosti.ru рассказали, что сейчас на взлетно-посадочной полосе работают необходимые службы.
Общество
Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время
Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут.