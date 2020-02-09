Кино
NewInformЦеремония вручения наград премии «Оскар» стартовала в Лос-Анджелесе
В Соединенных Штатах, в Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения премия «Оскар». Прямая трансляция с места событий доступна бесплатно на сайте Okko. 92-я церемония вручения наград премии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Голливуде.
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Шоу-бизнес
Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»
Кино
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Встреча 23 тура завершилась победой футболистов в сине-черной форме со счетом 4:2. "Милан" выиграл первый тайм после результативных действий Златана Ибрагимовича.
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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
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Культура
В Иркутске скончался заслуженный артист России Вячеслав Варлашов
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В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Общество
Звезды начали появляться на красной дорожке «Оскара»
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Политика
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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
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Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Музыка
Мадонне не дали завершить концерт в лондонском зале «Палладиум»
Экономика
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Получить дополнительные деньги к страховой пенсии по старости смогут пенсионеры, проживающие в Московской области.
Экономика
Банки и налоговая служба станут тщательно следить за доходами россиян
Под подозрение попадают все регулярные переводы.
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Шоу-бизнес
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Пожар в ангаре в Москве локализовали
Отмечается, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Ранее сообщалось о возгорании в ангаре в Москве.
Технологии
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Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
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У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину
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Общество
Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины
В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.