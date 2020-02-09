В Соединенных Штатах, в Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения премия «Оскар». Прямая трансляция с места событий доступна бесплатно на сайте Okko. 92-я церемония вручения наград премии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Голливуде.

Политика В Госдуме сообщили о возможном изменении нормы о ее роспуске Из Конституции России могут исключить пункт, согласно которому президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в основной закон Павел Крашенинников в интервью газете «Коммерсантъ».

Экономика Китайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса Китайские торговцы медью сообщили своим контрагентам в разных странах мира — от Чили до Нигерии и Сомали — об отмене или приостановке заказов на поставку меди, сославшись на эпидемию коронавируса как на форс-мажорное обстоятельство.

Спорт Британская пловчиха намерена получить российское гражданство Победительница юниорского чемпионата Европы 2018 года на дистанции 50 метров брассом, британская пловчиха Татьяна Белоногофф в скором времени получит российское гражданство.

Общество Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.

Общество Мощный шторм обрушился на Великобританию Мощнейший за семь лет шторм накрыл Великобританию, в связи с чем было принято решение отменить авиарейсы, перенести спортивные соревнования и перекрыть дороги в стране.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Общество Звезды начали появляться на красной дорожке «Оскара» Звезды американского и не только кинематографа стали появляться на красной ковровой дорожке в преддверии престижной кинопремии "Оскар".

Политика Россия поддержит обмен послами с Украиной — Лавров Комментируя высказывания о намерении Киева вернуть послов, глава МИД РФ заявил, что Москва «не будет против», поскольку даже в текущий период Россия и Украина сильно взаимосвязаны в экономике, гуманитарной и транспортной сфере.

Общество Онколог назвал способный вызвать рак продукт Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.

Экономика Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на БелАЭС Белоруссия попросила Россию отложить время начала выплат по кредиту на строительство БелАЭС и «несколько снизить процентную ставку», заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.

Здоровье В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Происшествия Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.

Происшествия Пожар в ангаре в Москве локализовали Отмечается, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Ранее сообщалось о возгорании в ангаре в Москве.