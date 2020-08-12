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RT на русском
RT на русском

В Гомеле умер задержанный во время протестов мужчина

В Гомеле умер 25-летний мужчина, который вечером 9 августа был задержан сотрудниками милиции за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергея Кабаковича.В источнике
С чего всё началось
По предварительным данным
, его задержали 9 августа за участие в несанкционированном массовом мероприятии, после чего суд арестовал его на десять суток.
RT на русскомвчера в 16:05
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Российская газета

Власти подтвердили смерть арестованного в Гомеле участника беспорядков

Российская газетавчера в 16:27
RT на русском

В Гомеле умер задержанный во время протестов мужчина

RT на русскомвчера в 16:05
ТАСС

СК Белоруссии проводит проверку по факту смерти арестованного за участие в протестах

ТАССвчера в 15:28
Коммерсантъ

Власти Белоруссии подтвердили смерть еще одного участника протестов

Коммерсантъвчера в 15:43
Известия

В Гомеле начали проверку после смерти задержанного в ходе протестов

Известиявчера в 15:29
РИА Новости

В Гомеле умер задержанный на акции протеста

РИА Новостивчера в 15:57
Московский Комсомолец

В Гомеле умер задержанный во время протестов мужчина

Московский Комсомолецвчера в 15:12

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении с занимаемой должности на фоне протестов, вызванных в стране после проведения президентских выборов.
РБК17:10
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Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.
REGNUMвчера в 14:47
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Алиев поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого Алиев поздравил Путина с регистрацией российской вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новостивчера в 16:28
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Apple, Qualcomm, Intel и AMD придётся потесниться. Nuvia обещает впечатляющую производительность для своего процессорного ядра

Как можно видеть, при энергопотреблении в пределах 5 Вт производительность процессорного ядра Phoenix опережает актуальные решения Apple и Qualcomm на 50-100%, а обычные x86-совместимые CPU ещё сильнее.
iXBT.comвчера в 03:57