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RT на русском
RT на русском

В Гомеле умер задержанный во время протестов мужчина

В Гомеле умер 25-летний мужчина, который вечером 9 августа был задержан сотрудниками милиции за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергея Кабаковича.В источнике
С чего всё началось
По предварительным данным
, его задержали 9 августа за участие в несанкционированном массовом мероприятии, после чего суд арестовал его на десять суток.
RT на русскомвчера в 16:05
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Российская газета

Власти подтвердили смерть арестованного в Гомеле участника беспорядков

Российская газетавчера в 16:27
RT на русском

В Гомеле умер задержанный во время протестов мужчина

RT на русскомвчера в 16:05
Московский Комсомолец

В Гомеле умер задержанный во время протестов мужчина

Московский Комсомолецвчера в 15:12
Коммерсантъ

Власти Белоруссии подтвердили смерть еще одного участника протестов

Коммерсантъвчера в 15:43
Известия

В Гомеле начали проверку после смерти задержанного в ходе протестов

Известиявчера в 15:29
ТАСС

СК Белоруссии проводит проверку по факту смерти арестованного за участие в протестах

ТАССвчера в 15:28
РИА Новости

В Гомеле умер задержанный на акции протеста

РИА Новостивчера в 15:57

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева

Гол российского футбольного вундеркинда Сергея Пиняева принес московскому «Чертаново» выездную победу над омским «Иртышом» в рамках третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 12 августа в Домодедово.
ИА Красная Веснавчера в 11:31

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,8K

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Джим Роджерс во время пандемии вложился в вино, туризм и экономику Японии

Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс на фоне пандемии коронакризиса вложился в акции транспортных и туристических компаний, а также купил ETF (биржевые инвестиционные фонды) сильно упавших рынков.
РБК01:30

Харламов напомнил Лукашенко о Хабаровске и призвал остановить насилие

РИА "SM-News" писало, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания, посвящённого обеспечению безопасности граждан и защите конституционного строя в стране, поделился своим видением на социальный состав граждан, участвующих в протестных мероприятиях.
SM Newsвчера в 10:56
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