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RT на русском
RT на русском

В Гомеле умер задержанный во время протестов мужчина

В Гомеле умер 25-летний мужчина, который вечером 9 августа был задержан сотрудниками милиции за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергея Кабаковича.В источнике
С чего всё началось
По предварительным данным
, его задержали 9 августа за участие в несанкционированном массовом мероприятии, после чего суд арестовал его на десять суток.
RT на русскомвчера в 16:05
Подробнее о событии
ТАСС

СК Белоруссии проводит проверку по факту смерти арестованного за участие в протестах

ТАССвчера в 15:28
RT на русском

В Гомеле умер задержанный во время протестов мужчина

RT на русскомвчера в 16:05
РИА Новости

В Гомеле умер задержанный на акции протеста

РИА Новостивчера в 15:57
Коммерсантъ

Власти Белоруссии подтвердили смерть еще одного участника протестов

Коммерсантъвчера в 15:43
Известия

В Гомеле начали проверку после смерти задержанного в ходе протестов

Известиявчера в 15:29
Российская газета

Власти подтвердили смерть арестованного в Гомеле участника беспорядков

Российская газетавчера в 16:27
Московский Комсомолец

В Гомеле умер задержанный во время протестов мужчина

Московский Комсомолецвчера в 15:12

Любовь, роботы и мертвая жена: звезда «Нимфоманки» о роли андроида в новой фантастической драме

Главная премьера этой недели — фантастическая драма Гэвина Ротери «Мой создатель», повествующая об ученом, который пытается загрузить сознание покойной жены в созданного им самим андроида.
Lenta.ru17:06

Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя Виктора Гаврилова, который 26 января по прилету в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево.
Взгляд.ру10 августа в 07:14

В Югре учеников начальной школы обеспечат горячим бесплатным питанием

Ханты-Мансийск, 12 августа 2020, 13:07 — REGNUM В Югре во всех общеобразовательных организациях, независимо от формы собственности, будет обеспечено одноразовое бесплатное горячее питание для учеников с 1 по 4 классы включительно.
REGNUMвчера в 06:07

Дегтярев пожаловался на белорусские флаги митингующих в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал в ходе беседы с «Известиями», что на несанкционированные протестные акции в Хабаровске «слетались» «паразитирующие» на протесте люди, в связи с чем на митингах уже поднимают флаги в знак солидарности с протестующими в Белоруссии.
Московский Комсомолец21:53

Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостейвчера в 02:34
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В МХАТе объяснили отсутствие Татьяны Дорониной в театре

Директор МХАТа имени Горького Татьяна Ярошевская рассказала, что состояние здоровья Народной артистки СССР Татьяны Дорониной не очень хорошее, поэтому она не может присутствовать на репетициях театра.
Слово и Деловчера в 11:24
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В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Напомним, что накануне Евросоюз пригрозил властям Белоруссии введением санкций из-за подавления протестов и зафиксированных случаев насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов республики.
Комсомольская правда19:32
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Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
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