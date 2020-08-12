В Гомеле умер задержанный во время протестов мужчина
В Гомеле умер 25-летний мужчина, который вечером 9 августа был задержан сотрудниками милиции за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергея Кабаковича.В источнике
С чего всё началось
По предварительным данным
, его задержали 9 августа за участие в несанкционированном массовом мероприятии, после чего суд арестовал его на десять суток.
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Российская газетавчера в 16:27