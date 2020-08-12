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RT на русском
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В Гомеле умер задержанный во время протестов мужчина

В Гомеле умер 25-летний мужчина, который вечером 9 августа был задержан сотрудниками милиции за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергея Кабаковича.В источнике
С чего всё началось
По предварительным данным
, его задержали 9 августа за участие в несанкционированном массовом мероприятии, после чего суд арестовал его на десять суток.
RT на русскомвчера в 16:05
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Российская газета

Власти подтвердили смерть арестованного в Гомеле участника беспорядков

Российская газетавчера в 16:27
RT на русском

В Гомеле умер задержанный во время протестов мужчина

RT на русскомвчера в 16:05
Коммерсантъ

Власти Белоруссии подтвердили смерть еще одного участника протестов

Коммерсантъвчера в 15:43
РИА Новости

В Гомеле умер задержанный на акции протеста

РИА Новостивчера в 15:57
Известия

В Гомеле начали проверку после смерти задержанного в ходе протестов

Известиявчера в 15:29
ТАСС

СК Белоруссии проводит проверку по факту смерти арестованного за участие в протестах

ТАССвчера в 15:28
Московский Комсомолец

В Гомеле умер задержанный во время протестов мужчина

Московский Комсомолецвчера в 15:12

Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.
Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении
REGNUMвчера в 14:47
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Ученые из США указали на новую технологию создания детей

По словам доцента кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно, медицинские технологии приближаются к созданию метода искусственного воспроизводства людей, которые позволят клонировать умерших знаменитостей и создавать «дизайнерских детей» Ученый отмечает, что наука очень близка к получению из человеческих стволовых клеток жизнеспособных сперматозоидов.
МедиаПотоквчера в 07:10
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Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства и «смотреть за действиями российского агрессора».
RT на русскомвчера в 16:29
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