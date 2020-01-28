Общество
РБКВ Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса
Исследователи в Гонконге разработали вакцину против нового вида коронавируса, обнаруженного в Китае, однако необходимо время, чтобы ее протестировать. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заведующего кафедрой инфекционных заболеваний в университете Гонконга Юэна Квок-юнга.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7049 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Культура
Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Политика
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
Общество
В сеть утекли данные клиентов алкомаркета «Красное и белое»
В интернете появилась база данных более 17 млн обладателей карт лояльности сети алкомаркетов «Красное и белое».
Гаджеты
MIUI 11 и Android 10 выпивают все соки из Xiaomi Mi 9T
Многие пользователи сообщают, что аккумуляторы смартфонов Xiaomi Mi 9T стали разряжаться слишком быстро после выхода последнего обновления MIUI 11 на базе операционной системы Android 10.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Политика
Лукашенко приедет в Москву на Парад Победы
Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение российского лидера Владимира Путина приехать в Москву 9 мая на парад, посвященный 75-летию Победы.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Экономика
Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Экономика
Российская экономика может потерять около 80 млрд рублей из-за снижения беспошлинного порога ввоза зарубежных посылок
Российская экономика может потерять порядка 80 миллиардов рублей из-за снижения беспошлинного порога ввоза зарубежных посылок.
Культура
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал
Указал писатель и на то, что слишком ценит работу творца, поэтому не привык навязывать кому-либо собственные взгляды.
Общество
Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной
Элистинский городской суд во вторник отменил постановление о розыске предпринимательницы, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной и направил материалы дела о клевете, фигурантом которого она является, в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщил Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.
Политика
Великобритания разрешила Huawei строить сети 5G
В заявлении британских властей китайская компания прямо не упоминается, однако говорится, что «производители, несущие повышенный риск, могут иметь долю участия не более 35% при строительстве тех участков 5G-сетей, которые не представляют интереса для иностранных разведок».
Футбол
Ещенко: Тедеско говорит, что мы с Ребровым должны быть в «Спартаке»
Тренер говорит, что мы с Ребровым должны быть в команде. Что мы можем помогать и другим игрокам, и ему в тренировочном процессе.
Культура
Названы главные загадки «Гарри Поттера»
Игры
В World of Tanks появились новые двухорудийные танки
27 января компания Wargaming выпустила обновление 1.7.1 для World of Tanks, с которым добавила в игру три новых танка, оснащенных двумя орудиями.
Политика
Кремль опубликовал архивные видео с Владимиром Путиным
Политика
Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов
Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Происшествия
Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Авария произошла накануне в 22:30 на 262 километре трассы М-3 "Украина". Столкнулись Nissan и Ford, за рулем обоих были жители Брянска.
Здоровье
Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение
Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.
Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса
По последним данным, в Китае из-за коронавируса нового типа скончались 106 человек, заражены более 4,5 тыс. человек.
Происшествия
На Урале мать постирала младенца в стиральной машине
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.