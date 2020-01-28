Исследователи в Гонконге разработали вакцину против нового вида коронавируса, обнаруженного в Китае, однако необходимо время, чтобы ее протестировать. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заведующего кафедрой инфекционных заболеваний в университете Гонконга Юэна Квок-юнга.

В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса

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