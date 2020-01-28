Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.

В Гонконге разработали вакцину против коронавируса

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