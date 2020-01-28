Общество
РИА НовостиВ Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
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Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Музыка
Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»
Билли Айлиш стала победителем ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Творчество американской певицы было оценено сразу четырьмя статуэтками.
Шоу-бизнес
В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение
Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Политика
Глава Чувашии уйдёт в отставку из-за скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев подаст в отставку из-за двух недавних скандалов.
Происшествия
Напавший на журналиста хакасский чиновник получил два года условно
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев получил два года лишения свободы условно.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Политика
Нетаньяху прилетит к Путину, чтобы сообщить о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января проведет в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Происшествия
В Новосибирске раскрыли жестокое убийство беременной женщины
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Происшествия
На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега
Около 600 рыбаков во вторник оказались на оторванной от берега льдине на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Игры
Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam
Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Футбол
«МЮ» согласовал трансфер Бруну Фернандеша за 55+25 млн евро
Клубы согласовали трансфер 25-летнего хавбека за 55 миллионов евро, еще 25 миллионов предусмотрены в качестве бонусов, сообщает Record.
Путешествия
Российские туристы обменивают туры в Китай на Кубу, Турцию и ОАЭ
«За выходные 25 и 26 января наиболее частой альтернативой, на которую меняли Хайнань, были Куба и ОАЭ», – рассказали в ANEX Tour.
Наука
Новый коронавирус научились выращивать в Австралии
Австралийский научный институт смогли вырастить новый коронавирус за пределами Китая.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Китае достигло почти 6 тысяч человек
Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом достигло 5 974 человек.
Армия и оружие
Пятый МРК «Каракурт» с «Калибрами» сдадут к октябрю 2022 года
"Пятый корабль серии кораблей проекта 22800 планируется к сдаче в октябре 2022 года", - сказал собеседник агентства.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Теннис
Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Спорт
Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом
Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Происшествия
Выросло количество эвакуированных из-за минирования судов в Кемерове
Ещё два районных суда эвакуировали в Кемерове. Фотографии с мест происшествия начали появляться в соцсетях.
Общество
Назван самый депрессивный город России для путешествий
Норильск завоевал звание самого депрессивного города России для путешествий.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.