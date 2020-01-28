Общество
РИА НовостиВ Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
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Авто
Озвучена дата продаж кроссовера Kia Seltos в России
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Экономика
Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет
В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
Происшествия
У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылков.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Экономика
Apple отчиталась о рекордных выручке и чистой прибыли за квартал
Чистая прибыль за квартал составила $22,2 млрд, также достигнув самого высокого в истории компании показателя.
Политика
Историк ответил Зеленскому, обвинившему СССР в развязывании Второй мировой
Ранее украинский лидер Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой.
Хоккей
Боб Хартли: «Не могу поверить, что „Нефтехимика“ не будет в плей-офф. Они здорово себя показали»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мыслями после победы над «Нефтехимиком» (3:2) в матче чемпионата КХЛ.
Гаджеты
Apple устранила многомесячную проблему в новых iPhone
Компания Apple выпустила обновление программного обеспечения для iPhone и iPad — iOS 13.3.1 и iPadOS 13.3.1.
Общество
США могут приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Белый дом рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.
Культура
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»
Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными талантами на этом проекте, для Полины Гагариной это будет дебют.
Наука
В Сибири обнаружены свидетельства великого похода неандертальцев
На основе анализа ДНК останков денисовского человека, который проживал на Алтае около 110 тыс. лет назад, можно сделать выводы, что у жителей Чагырской пещеры связь с европейскими неандертальцами гораздо теснее.
Общество
«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек
Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Наука
Специалисты создали программу безопасности для неопытных химиков
Армия и оружие
Пентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Политика
В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
Транспорт
Дорогу регионального значения Южно-Сахалинск — Лесное хотят закрыть для автомобилей
Администрация Южно-Сахалинска поддерживает предложение жителей закрыть дорогу на Лесное, которая расположена выше городского парка, для автомобилей и использовать ее как туристическую тропу.
Здоровье
К приходу коронавируса готовятся в Магадане
В регионе готовятся к возможным заражениям, на первое время препаратов достаточно, однако есть нехватка некоторого оборудования, сообщает ИА MagadanMedia.
Общество
«Число желающих приобрести российское гражданство постоянно растет»
Возможность приобретения гражданства и получения паспорта в конечном итоге позволит молодежи стать равноправными студентами на территории РФ наравне с другими гражданами России.
Общество
Фото: Экс-нардеп Черновол перелезла на территорию Бюро через забор
По предварительной информации, Черновол проникла на охраняемую территорию бюро через забор с колючей проволокой.
Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что доклад комитета Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.
Здоровье
ФАС проверит рекламу о действии «Арбидола» против коронавируса
Реклама об эффективности «Арбидола» в борьбе с китайским коронавирусом прошла на радио «На семи холмах», «Европа+» и «Авторадио».
Футбол
Наиль Умяров, «Спартак»: «Всегда был в кругу русскоговорящих, но знаю и татарский»
Понимал, что в «Чертаново» вернуться всегда успею. Старался не думать, что перехожу в «Спартак-2», настраивался на главный «Спартак».
Экономика
ЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО
Центробанк по результатам мониторинга определил регионы с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО, сообщает «Российская газета».
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.