Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.

В Гонконге разработали вакцину против коронавируса

Политика Евросоюз расширил санкционный список из-за выборов в Крыму Евросоюз принял решение расширить санкционный список физических лиц, которые способствовали или участвовали в организации выборов в Крыму, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в ЕС.

Технологии В России запущена первая промышленная сеть 5G Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.

Экономика Минтруд предложил снизить прожиточный минимум Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.

Экономика Fitch оценило последствия коронавируса для мировой экономики Распространение коронавируса прежде всего окажет негативное влияние на экономики Таиланда, Вьетнама и Сингапура, а также Гонконга и Макао, так как в этих странах наиболее развиты самые уязвимые к эпидемиям области – туризм и сфера обслуживания, говорится в прогнозе рейтингового агентства Fitch «Интенсивность коронавируса будет влиять на корпорации, государства».

Общество Число заболевших коронавирусом в Китае достигло почти 6 тыс. человек Всего в стране по состоянию на полночь среды по местному времени число заболевших составило 5 тыс. 974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, передает «Интерфакс».

Общество В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.

Происшествия Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».