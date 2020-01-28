Общество
РИА НовостиВ Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
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Политика
Евросоюз расширил санкционный список из-за выборов в Крыму
Евросоюз принял решение расширить санкционный список физических лиц, которые способствовали или участвовали в организации выборов в Крыму, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в ЕС.
Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить все полномочия делегации РФ
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, передает ТАСС.
Технологии
В России запущена первая промышленная сеть 5G
Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Общество
Иван Ургант извинился перед оскорбленными верующими
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ
Футбол
«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп сделает ещё один шаг к чемпионскому титулу
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: сделать ставку на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Футбол
В «Ливерпуле» поддерживают позицию Клоппа по переигровке со «Шрусбери»
В клубе поддерживают позицию Клоппа насчет участия молодежной команды в игре во время зимнего перерыва, внедренного АПЛ.
Происшествия
В Иркутской области 30 вагонов с углем сошли с рельсов
В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
Авто
В России за 2019 год стало на 80 автодилеров меньше
Например, с 31 декабря 2019 года по 15 января 2020 года специалисты заключили всего 431 дилерский контракт, а расторгли более 563.
Политика
Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»
Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Футбол
«Ростов» назвал состав на сборы в Катаре
Стал известен состав «Ростова» на второй учебно-тренировочный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба российской команды.
Шоу-бизнес
Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах
Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
Экономика
Fitch оценило последствия коронавируса для мировой экономики
Распространение коронавируса прежде всего окажет негативное влияние на экономики Таиланда, Вьетнама и Сингапура, а также Гонконга и Макао, так как в этих странах наиболее развиты самые уязвимые к эпидемиям области – туризм и сфера обслуживания, говорится в прогнозе рейтингового агентства Fitch «Интенсивность коронавируса будет влиять на корпорации, государства».
Общество
Число заболевших коронавирусом в Китае достигло почти 6 тыс. человек
Всего в стране по состоянию на полночь среды по местному времени число заболевших составило 5 тыс. 974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, передает «Интерфакс».
Общество
В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе
В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Гаджеты
Через неделю WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Здоровье
В России частота мужского бесплодия выросла вдвое за восемь лет
С 2000 по 2018 год количество официально зарегистрированных мужчин с бесплодием в России выросло в 2,1 раза, первичная заболеваемость — в 1,8 раза.
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ приобретет новую шестиступенчатую МКПП
Обновленная модель УАЗ «Патриот», получившая известность под народным прозвищем «Русский Прадо», приобретет от своих создателей шестиступенчатую механическую трансмиссию.
Здоровье
80 классов в школах Приморья закрыты на карантин из-за гриппа
Во Владивостоке карантин объявлен в 37 классах 13 школ.
Армия и оружие
Тактику сирийских танкистов используют для обучения российских военных
Некоторые упражнения теперь станут частью обязательной подготовки российских экипажей Южного военного округа, а часть маневров будут включены в танковый биатлон.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Лента должна была выйти к 50-летию коллектива. Однако съемки были сорваны из-за отсутствия финансирования.
Музыка
Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший поп-альбом»
Сразу двумя премиями "Грэмми" (в категориях "Лучшая рок-песня" и "Лучшее исполнение рок-песни") был отмечен американский исполнитель из Техаса Гэри Кларк — младший.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Экономика
В России зафиксировали рекорд по продажам смартфонов
Объём розничных продаж смартфонов в России в 2019 году составил 30,14 млн штук, что на 2% больше, чем в 2018 году, подсчитали аналитики компании GfK.