Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гонконге разработали вакцину против коронавируса

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
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