Общество
РИА НовостиВ Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
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Футбол
Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Происшествия
Новорожденного ребенка постирала в машинке мать на Урале
Женщина «постирала» в стиральной машинке своего только что родившегося ребенка.
Общество
Названо число «скрывающихся» от государства россиян
Около 40 процентов всего трудоспособного населения России стараются не иметь дел с государством, работать за наличные и платить наличными, минуя кассы и не выплачивая налоги.
Шоу-бизнес
В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение
Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Общество
Москва вошла в число самых депрессивных городов России для путешествий
Уральские города сочли одними из самых депрессивных для путешествий. В рейтинг путешественники включили и Москву.
Авто
В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Игры
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Происшествия
В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая
В Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Интернет
Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети
На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
Политика
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию
Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Футбол
«Ростов» назвал состав на сборы в Катаре
Стал известен состав «Ростова» на второй учебно-тренировочный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба российской команды.
Здоровье
Сахалинский онкодиспансер получил роботизированную автоматическую систему
Для проведения сложных гистологических исследований областной онкодиспансер получил роботизированную автоматическую систему.
Политика
Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка лиги
В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Астон Вилла" победила "Лестер Сити" со счётом 2:1.
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Армия и оружие
Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек
Общество
Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в стране коронавируса.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Армия и оружие
Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
Общество
Хуснуллин рассказал, как долго думал над предложением стать вице-премьером
Вице-премьер РФ, бывший глава Минстроя Татарстана Марат Хуснуллин, рассказал, как ему поступило предложение занять должность замглавы правительства России.
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
Шоу-бизнес