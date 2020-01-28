Общество
РИА НовостиВ Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
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Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Киберспорт
SumaiL присоединился к OG
Саид Самаил SumaiL Хассан присоединился к составу OG по Dota 2. Об этом организация объявила во время презентации документального фильма True Sight о гранд-финале The International 2019.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Игры
Blizzard опубликовала системные требования Warcraft III: Reforged
Минимальные системные требования: операционная система: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (последняя версия); процессор: Intel® Core® i3-530 или AMD™ Athlon™ Phenom™ II X4 910 или лучше; видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTS 450 или AMD Radeon™ HD 5750 или лучше; оперативная память: 4 ГБ RAM.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Актера из «Интернов» Илью Глинникова ограбили в центре Москвы
Авто
Названа дата старта продаж Kia Seltos в РФ
Общество
Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной
Элистинский городской суд во вторник отменил постановление о розыске предпринимательницы, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной и направил материалы дела о клевете, фигурантом которого она является, в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщил Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали десять человек
В результате лобового ДТП с автобусом в Московской области пострадали десять человек. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.
Футбол
«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса
Московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение подать в суд на бывшего президента - Илью Геркуса.
Общество
Глава «Лукойла» пригласил Путина в Когалым
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы "Лукойла" Вагита Алекперова, который предложил ему провести в югорском Когалыме совещание по развитию моногродов.
Единоборства
Александр Емельяненко тренировался даже под арестом
РИА Новости со ссылкой на Алексея Яценко, президента Absolute Championship Akhmat (ACA) сообщает о том, что находящийся в заключении российский спортсмен Александр Емельяненко даже в заключении продолжал тренировки.
Наука
Горизонтальный перенос генов у бактерий не зависит от антибиотиков
Во время недавнего исследования специалисты из Уппсальского университета выявили, что большое количество клинических бактерий туберкулеза содержат мутацию в гене, который отвечает за производство белка RpoB.
Здоровье
ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса
Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса.
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко
Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Политика
Spiegel приписал освобождение Освенцима американцам
Журнал Spiegel в одном из постов в соцсети сообщил, что крупнейший лагерь нацистов Освенцим был освобожден американской армией.
Здоровье
Названы четыре вещества, разрушающие печень
Печень участвует в обмене веществ и детоксикации. Если страдает печень, то страдает и весь организм.
Армия и оружие
Найдены тела погибших и самописец разбившегося в Афганистане самолета
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия России
Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.