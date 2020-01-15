Гаджеты
ИзвестияВ Google Play нашли разряжающие смартфон приложения
Разработчик антивирусов Bitdefender назвал несколько приложений, которые разряжают батарею смартфона. Список программ опубликован на сайте компании. Отмечается, что среди приложений встречались офисные утилиты и игры.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Политика
Медведев объявил об отставке правительства РФ
Решение связано с предложенными президентом поправками в Конституцию Правительство России в полном составе уходит в отставку, объявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев во время встречи президента Владимира Путина с кабмином, сообщает ТАСС.
Политика
В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях партии к работе ряда министерств.
Политика
ВЦИОМ: послание Путина обнадежило большинство россиян
Треть россиян с интересом слушала все послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Политика
Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство
Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
Общество
В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал
В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Политика
Лавров: Польша навязывает Западу свою версию итогов Второй мировой
Лавров назвал "какой-то мелочностью" инициативы по демонтажу памятников советским воинам вне мест захоронений по формальным основаниям, если учитывать, что эти монументы были поставлены в память о людях, которые отдали жизни за освобождение Европы от нацизма.
Политика
Премьер Украины подал в отставку
Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Наука
Археологи вычислили возраст статуи «Творца Вселенной»
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Технологии
Появилась новая официальная информация о PlayStation 5
Само собой, со временем страничку исправили, стерев все упоминания о новом контроллере, но интернет все помнит.
Политика
Зеленский снизил возраст призыва в армию
Власти Украины приняли решение о снижении призывного возраста в Вооруженные силы страны с 20 до 18 лет.
Общество
Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза
«В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова танцевала в купальнике перед камерой на острове Бали
Напомним, с собой на отдых Екатерина взяла троих своих детей. Компанию Климовой составил актер Алексей Чадов.
Политика
Уточнены рамки поправок в российскую Конституцию
Накануне, 16 января, президент России Владимир Путин пообещал, что две первые, самые важные главы Конституции — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» — меняться не будут.
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
Политика
«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Общество
В ЕС могут запретить использование систем распознавания лиц
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года жительница Москвы подала в суд иск с требованием признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Политика
Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов
Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.
Спорт
ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА
Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
Происшествия
В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса
В городе Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, скончался уже второй человек, заболевший им, следует из сообщения городского комитета по вопросам здравоохранения.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал детям не окунаться в прорубь на Крещение
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Лавров заявил о решающей победе в борьбе с терроризмом в Сирии
Исполняющий обязанности главы МИД сообщил, что за октябрь и ноябрь 2019 года ООН при поддержке сирийского правительства направила на северо-восток Сирии 420 траков.
Политика
В Европарламенте обвинили РФ в искажении истории Второй мировой войны
Вебер, избранный в ЕП от Европейской народной партии, считает, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны.