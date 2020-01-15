Разработчик антивирусов Bitdefender выявил 17 приложений для Android, которые разряжают батарею смартфона. Эксперты выяснили, что в некоторых приложениях — среди них есть как офисные утилиты, так и игры — скрывается специфический алгоритм, показывающий рекламу.

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