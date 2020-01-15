Гаджеты
НТВНазваны разряжающие смартфоны Android-приложения
Разработчик антивирусов Bitdefender выявил 17 приложений для Android, которые разряжают батарею смартфона. Эксперты выяснили, что в некоторых приложениях — среди них есть как офисные утилиты, так и игры — скрывается специфический алгоритм, показывающий рекламу.
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Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.
Игры
CD Projekt RED перенесли дату выхода игры Cyberpunk 2077
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Политика
Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию
Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли под Тверью
В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года.
Политика
Премьер Украины подал в отставку
Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Политика
Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Политика
Медведев оценил работу членов правительства
Ушедший в отставку премьер-министр Дмитрий Медведев поблагодарил членов кабинета министров за работу, отметив, что они ориентировались на выполнение поставленных задач, по его словам, многое получилось, а каждый член кабмина исключительно добросовестно трудился на своем посту.
Политика
«Коммерсант» сообщил о возможности досрочных выборов в Госдуму
В России могут пройти досрочные выборы в Госдуму.
Политика
В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств
У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Футбол
«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 млн евро
Клубы согласовали трансфер 34-летнего игрока за 1,5 млн евро, также предусмотрены бонусы.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово
"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Технологии
Игры для Xbox One на Android стали доступны во всем мире
Минимальная скорость интернет-соединения оценивается в 5 Мб / с. Сотрудники Microsoft отмечают, что в случае входа в Xbox Console Streaming пользователи не смогут получить доступ к играм, созданным для Xbox 360 и оригинальной версии Xbox.
Происшествия
Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии
В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
Общество
Брянская делегация участвует в выставке «Зелёная неделя» в Германии
Напомним, что на выставке традиционно покажут мировые достижения в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства и садоводства.
Политика
Путин примет участие в конференции по Ливии
Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.
Политика
Медведев прокомментировал свою отставку
15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Происшествия
Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии
Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.
Общество
Студентам решили запретить делать политические заявления от лица ВШЭ
Высшая школа экономики (ВШЭ) решила изменить для студентов внутренние правила, сообщается на сайте вуза.
Гаджеты
Real Graphene начала производство графеновых аккумуляторов
Недавно компания начала пилотное производства графеновых аккумуляторов.
Общество
Семиклассница под Красноярском забеременела от 10-летнего мальчика
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Происшествия
Адвоката задержали с взяткой в 9 миллионов рублей в Петербурге
Юриста задержали сразу же после того, как он принял взятку в размере 9 миллионов рублей на решение судебного спора.
Спорт
ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА
Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.