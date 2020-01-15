Гаджеты

НТВНТВНазваны разряжающие смартфоны Android-приложения

Разработчик антивирусов Bitdefender выявил 17 приложений для Android, которые разряжают батарею смартфона. Эксперты выяснили, что в некоторых приложениях — среди них есть как офисные утилиты, так и игры — скрывается специфический алгоритм, показывающий рекламу.
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Названы приложения, быстро разряжающие батарею смартфонов

Российская газета07:03

В Google Play найдены приложения, которые разряжают смартфон

Москва 2405:44

В Google Play нашли пожирающие батарею смартфонов приложения

Astera15 января в 12:01

Названы опасно разряжающие смартфоны приложения в Google Play

Телеканал 360°вчера в 23:53

В Google Play нашли разряжающие смартфон приложения

Известиявчера в 20:24

Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов

РИА Новости03:07

Названы пожирающие батарею смартфонов приложения

Lenta.ru15 января в 09:23
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Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.
Российская газета 00:34
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CD Projekt RED перенесли дату выхода игры Cyberpunk 2077

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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

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Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.
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СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
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Общество

Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли под Тверью

В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года.
Телеканал 360° 03:04
Политика

Премьер Украины подал в отставку

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Политика

Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Газета.Ru 06:59
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru 05:10
Политика

Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Газета.Ru 05:14
Политика

Медведев оценил работу членов правительства

Ушедший в отставку премьер-министр Дмитрий Медведев поблагодарил членов кабинета министров за работу, отметив, что они ориентировались на выполнение поставленных задач, по его словам, многое получилось, а каждый член кабмина исключительно добросовестно трудился на своем посту.
РИА Новости 06:16
Политика

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В России могут пройти досрочные выборы в Госдуму.
URA.Ru вчера в 23:26
Политика

В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств

У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения.
РБК 06:20
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Футбол

«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 млн евро

Клубы согласовали трансфер 34-летнего игрока за 1,5 млн евро, также предусмотрены бонусы.
Sports.ru вчера в 13:59
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово

"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 08:29
Технологии

Игры для Xbox One на Android стали доступны во всем мире

Минимальная скорость интернет-соединения оценивается в 5 Мб / с. Сотрудники Microsoft отмечают, что в случае входа в Xbox Console Streaming пользователи не смогут получить доступ к играм, созданным для Xbox 360 и оригинальной версии Xbox.
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Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
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Брянская делегация участвует в выставке «Зелёная неделя» в Германии

Напомним, что на выставке традиционно покажут мировые достижения в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства и садоводства.
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Политика

Путин примет участие в конференции по Ливии

Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.
Газета.Ru 07:17
Политика

Медведев прокомментировал свою отставку

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru 06:13
Происшествия

Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии

Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.
ТАСС 06:19
Общество

Студентам решили запретить делать политические заявления от лица ВШЭ

Высшая школа экономики (ВШЭ) решила изменить для студентов внутренние правила, сообщается на сайте вуза.
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Гаджеты

Real Graphene начала производство графеновых аккумуляторов

Недавно компания начала пилотное производства графеновых аккумуляторов.
Хайтек+ вчера в 08:55
Общество

Семиклассница под Красноярском забеременела от 10-летнего мальчика

Политика Сегодня вчера в 06:08
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
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Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке

Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Газета.Ru вчера в 09:55
Экономика

Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

РИА Новости 05:04
Происшествия

Адвоката задержали с взяткой в 9 миллионов рублей в Петербурге

Юриста задержали сразу же после того, как он принял взятку в размере 9 миллионов рублей на решение судебного спора.
КП - Санкт-Петербург 05:23
Спорт

ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
RT на русском 05:26
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