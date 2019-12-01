Политика
Lenta.ruГосдеп обеспокоился российским законом об иноагентах
Вашингтон обеспокоен одобрением в России закона, позволяющего признавать физлица иностранными агентами. Об этом в своем Twitter написала официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.
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с чего всё началось
«Мы выражаем тревогу в связи с поспешным одобрением российским парламентом ещё одного законопроекта об «иностранных агентах», который может быть использован для подавления независимых голосов», — написала официальный представитель ведомства Морган Ортагус в своём Twitter.RT на русскомвчера в 14:46
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Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
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Как рассказала представительница суда Иоланде Вайннобель, рассмотрение дела судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.
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Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу
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Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
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За последние годы в России уменьшилось употребление алкоголя, Череповец не исключение
Как следует из недавнего доклада ВОЗ, общее употребление алкоголя на душу населения с 2003 года непрерывно уменьшается и к 2016 году снизилось в стране на 43 %.
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Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Происшествия
Число погибших при перестрелке с наркокартелем в Мексике достигло 14
Число погибших в столкновении сотрудников муниципальной полиции с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике достигло 14 человек.
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В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
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По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
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Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море
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Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC.
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Прилепин заявил об отторжении Донбасса от Украины
Украина теряет Донбасс, и это понимает как Киев, так и Европа с Россией. Такое мнение выразил российский писатель Захар Прилепин.
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Володин рассказал о риске выхода ряда областей из состава Украины
Национализм и притеснение национальных меньшинств может привести к выходу нескольких областей из состава Украины, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
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«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
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По информации «Газеты.ru», на выступлении Фадеев исполнил композицию So long, которая принадлежит проекту MALFA.
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В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей
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«Транснефть» отложила деньги на хлор
Каким именно поставщикам могут быть выплачены эти деньги, в документе не указывается.