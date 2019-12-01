с чего всё началось

Вашингтон обеспокоен одобрением в России закона, позволяющего признавать физлица иностранными агентами. Об этом в своем Twitter написала официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

Общество Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии Актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые могут быть связаны с лесными пожарами в Амазонии.

Шоу-бизнес Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.

Здоровье Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.

Происшествия В Белгороде учитель информатики подрался с учеником В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.

Политика В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.

Здоровье За последние годы в России уменьшилось употребление алкоголя, Череповец не исключение Как следует из недавнего доклада ВОЗ, общее употребление алкоголя на душу населения с 2003 года непрерывно уменьшается и к 2016 году снизилось в стране на 43 %.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".

Технологии В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5 В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.

Общество Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.

Спорт Сборная России по пляжному футболу проиграла Италии в полуфинале ЧМ Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал проходящего в Парагвае чемпионата мира, уступив в дополнительное время команде Италии - 7:8. В воскресенье команда Михаила Лихачева сыграет за бронзу.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Политика Прилепин заявил об отторжении Донбасса от Украины Украина теряет Донбасс, и это понимает как Киев, так и Европа с Россией. Такое мнение выразил российский писатель Захар Прилепин.