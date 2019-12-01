Политика

Lenta.ruLenta.ruГосдеп обеспокоился российским законом об иноагентах

Вашингтон обеспокоен одобрением в России закона, позволяющего признавать физлица иностранными агентами. Об этом в своем Twitter написала официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.
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«Мы выражаем тревогу в связи с поспешным одобрением российским парламентом ещё одного законопроекта об «иностранных агентах», который может быть использован для подавления независимых голосов», — написала официальный представитель ведомства Морган Ортагус в своём Twitter
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