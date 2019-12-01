с чего всё началось

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах. Об этом написала официальный представитель госдепа Морган Ортагус на своей странице в Twitter. По словам Ортагус, закон был принят российским парламентом "на скорую руку".

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

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