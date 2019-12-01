Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах. Об этом написала официальный представитель госдепа Морган Ортагус на своей странице в Twitter. По словам Ортагус, закон был принят российским парламентом "на скорую руку".
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с чего всё началось
«Мы выражаем тревогу в связи с поспешным одобрением российским парламентом ещё одного законопроекта об «иностранных агентах», который может быть использован для подавления независимых голосов», — написала официальный представитель ведомства Морган Ортагус в своём Twitter
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Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана

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Российский певец Филипп Киркоров совместно с продюсером Борисом Рубиновским снял шуточный ролик в своем гастрольном вагоне и опубликовал видеозапись в своем Instagram.
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Власти Украины вдвое увеличат финансирование фонда жены Порошенко

Финансирование Украинского культурного фонда (УКФ), наблюдательный совет которого до сих пор возглавляет супруга бывшего президента страны Петра Порошенко, будет увеличено вдвое с 2020 года, рассказал Бородянский в интервью изданию "Зеркало недели".
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