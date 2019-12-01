Политика
Газета.RuВ Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах. Об этом написала официальный представитель госдепа Морган Ортагус на своей странице в Twitter. По словам Ортагус, закон был принят российским парламентом "на скорую руку".
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с чего всё началось
«Мы выражаем тревогу в связи с поспешным одобрением российским парламентом ещё одного законопроекта об «иностранных агентах», который может быть использован для подавления независимых голосов», — написала официальный представитель ведомства Морган Ортагус в своём Twitter.RT на русскомвчера в 14:46
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