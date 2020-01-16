Политика
Lenta.ruВ Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала RTVI, передает радиостанция «Говорит Москва».
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Политика
Новым премьер-министром России станет Михаил Мишустин
Президент Владимир Путин провел встречу с Мишустиным и предложил ему должность главы кабинета министров.
Армия и оружие
Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Политика
Американский политолог сравнил Владимира Путина с Джорджем Вашингтоном
Президент России Владимир Путин не уйдет на покой после окончания президентского срока, как первый президент США Джордж Вашингтон, а продолжит быть лидером страны и после ухода с поста главы государства, возможно, в неформальном качестве, считает американский политолог Уильям Померанц.
Происшествия
При обрушении породы на руднике под Оренбургом погиб рабочий
Один человек из числа рабочих погиб из-за обвала породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургском крае.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Политика
Польша поддержала создание анонсированного Путиным архива
Варшава поддерживает создание в России архива документов о Второй Мировой войне и готова оказать содействие, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает агентство PAP.
Политика
Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
Общество
Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Происшествия
В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек
Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор сотруднику колонии по делу о пытках
Здоровье
В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет
В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
Авто
Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Футбол
Маурисио Почеттино: «Примера является эталоном игроков и тренеров»
Политика
Украина и НАТО в октябре проведут учения в Одессе
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
Культура
Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш
Елена Малышева исполнила в эфире строчку из песни американской исполнительницы Билли Айлиш, сообщает Ura.Ru.
Политика
Эксперт по лжи разобрал реакцию Медведева на отставку правительства
Специалист по мимике и жестам, эксперт по лжи - профайлер Илья Анищенко разобрал истинные эмоции Медведева по видео.
Наука
ФМРТ сделали одновременно двоим
Финские ученые придумали метод двойного фМРТ-сканирования головного мозга.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Общество
В Японии выявлен первый случай заражения пневмонией нового типа
Первый случай заражения вирусом пневмонии нового типа зафиксирован на территории Японии, передает ТАСС.
Здоровье
Елена Малышева определила «самый хороший» тип рака
Телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о «самом хорошем» типе онкологического заболевания.
Общество
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
Политика
Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации
Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
Здоровье
Онкологи Кузбасса расширяют возможности удаления опухоли
Технологии
«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.
Общество
Туристов предупредили о сложностях с заселением в турецкие отели
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила туристов о сложностях при заселении в отели среднего ценового сегмента в Турции.