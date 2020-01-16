Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала RTVI, передает радиостанция «Говорит Москва».

В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

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