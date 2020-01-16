Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала RTVI, передает радиостанция «Говорит Москва».
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В Госдепе пытаются понять, что значит отставка Медведева

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Госдеп США отреагировал на отставку российского правительства

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Госдеп пытается разобраться, что означает отставка главы правительства России

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Новым премьер-министром России станет Михаил Мишустин

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Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
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РБК вчера в 22:48
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Американский политолог сравнил Владимира Путина с Джорджем Вашингтоном

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При обрушении породы на руднике под Оренбургом погиб рабочий

Один человек из числа рабочих погиб из-за обвала породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургском крае.
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Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском вчера в 04:23
Политика

Польша поддержала создание анонсированного Путиным архива

Варшава поддерживает создание в России архива документов о Второй Мировой войне и готова оказать содействие, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает агентство PAP.
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Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
РИА Новости 00:05
Общество

Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России

Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 21:45
Происшествия

В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек

Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.
ТАСС вчера в 21:47
Происшествия

В Ярославле вынесли приговор сотруднику колонии по делу о пытках

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В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет

В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
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Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Автоновости дня вчера в 12:28
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Маурисио Почеттино: «Примера является эталоном игроков и тренеров»

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Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

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РИА Новости вчера в 08:55
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Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
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Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке

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Эксперт по лжи разобрал реакцию Медведева на отставку правительства

Специалист по мимике и жестам, эксперт по лжи - профайлер Илья Анищенко разобрал истинные эмоции Медведева по видео.
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Финские ученые придумали метод двойного фМРТ-сканирования головного мозга.
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Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
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В Японии выявлен первый случай заражения пневмонией нового типа

Первый случай заражения вирусом пневмонии нового типа зафиксирован на территории Японии, передает ТАСС.
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Телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о «самом хорошем» типе онкологического заболевания.
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В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

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Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила туристов о сложностях при заселении в отели среднего ценового сегмента в Турции.
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