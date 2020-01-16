Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Происшествия Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.

Политика Полпред президента в Госдуме перепутал будущую должность Мишустина Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх в ходе вступительного слова на заседании, рассказывая о Михаиле Мишустине, перепутал его будущую должность, предложив депутатам подержать его кандидатуру на пост председателя ГД, а не правительства.

Общество Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.

Политика Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.

Общество Бренд Louis Vuitton купил второй по размеру алмаз в мире Французский модный дом Louis Vuitton стал обладателем второго по величине алмаза в мире весом 1758 карат, который был обнаружен в апреле прошлого года в Ботсване.

Общество Hyundai и Kia оценили автостартап бывшего главы Yota в €3 млрд Автопроизводители Hyundai и Kia оценили британскую Arrival, принадлежащую бывшему главе телекоммуникационного оператора Yota Денису Свердлову, в три миллиарда евро и вложили в автомобильный стартап 100 миллионов евро.

Армия и оружие Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии Подразделения вооруженных сил США не препятствовали российскому патрулированию в провинции Хасеке, как об этом ранее сообщали отдельные зарубежные интернет-ресурсы, заявил журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Политика Мишустин выступил в Госдуме перед голосованием по его кандидатуре Необходимо незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента России, заявил глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин.

Происшествия Посольство РФ оказалось в эпицентре беспорядков в Бейруте Здание российского дипведомства находилось в эпицентре столкновений между полицией и протестующими, сообщил в эфире канала «Россия-24» советник-посланник посольства РФ в Ливане Вячеслав Махсудов.

Политика Мишустин отреагировал на идею налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.

Авто Porsche 718 Cayman и 718 Boxster получили новые версии Компания Porsche объявила о пополнении в семействе среднемоторных моделей «718-й» серии: купе 718 Cayman и 718 Boxster вскоре станут доступны в версии GTS 4.0.

Политика Зеленский отозвал законопроект о децентрализации Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.