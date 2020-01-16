Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

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Общество Семьи с детьми до 7 лет начнут получать новые выплаты Со следующего года размер выплат планируется повысить до 11 тысяч рублей в месяц. Новая мера поддержки начнёт действовать уже в этом году.

Политика Котюков назвал роспуск правительства неожиданностью Роспуск правительства отчасти стал неожиданностью для и.о. министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, но он продолжает работу.

Экономика Фастфуд занял половину рынка общепита Фото: John Vasilopoulos / Pexels По итогам января-октября 2019 года на долю общепита пришлось 51% расходов россиян на общепит, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование NPD Group.

Политика Парнас: Трамп был осведомлён о моей работе в Украине Получивший обвинения в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас заявил, что американский лидер Дональд Трамп знал о его деятельности в Украине по делу сына Байдена.

Общество Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.

Политика Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.