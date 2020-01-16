Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
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В Госдепе пытаются понять, что значит отставка Медведева

РЕН ТВ00:21

Госдеп США отреагировал на отставку российского правительства

РБКвчера в 21:13

Госдеп пытается разобраться, что означает отставка главы правительства России

ТАССвчера в 18:38

Госдеп США следит за развитием ситуации с отставкой правительства России

Эхо Москвывчера в 19:03

Госдеп США пытается разобраться, почему Медведева отправили в отставку

REGNUMвчера в 18:58

В Госдепе пока не знают, как реагировать на отставку Медведева

Московский Комсомолецвчера в 18:57

В Госдепе пытаются понять, что значит отставка Медведева

Вести.Ruвчера в 20:08
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Газета.Ru 01:48
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец вчера в 13:56
Политика

WP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации

Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.
РИА Новости вчера в 22:58
Общество

Семьи с детьми до 7 лет начнут получать новые выплаты

Со следующего года размер выплат планируется повысить до 11 тысяч рублей в месяц. Новая мера поддержки начнёт действовать уже в этом году.
SterlitamakTime.ru вчера в 06:48
Политика

Котюков назвал роспуск правительства неожиданностью

Роспуск правительства отчасти стал неожиданностью для и.о. министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, но он продолжает работу.
РИА Новости 01:57
Происшествия

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости 00:19
Политика

Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
NewInform 01:47
Кино

Умер актер из сериалов «Горец» и «Друзья»

В Лос-Анджелесе на 52-м году жизни умер актер из сериалов «Друзья» и «Горец» Стэн Кирш.
Телепрограмма 01:54
Экономика

Фастфуд занял половину рынка общепита

Фото: John Vasilopoulos / Pexels По итогам января-октября 2019 года на долю общепита пришлось 51% расходов россиян на общепит, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование NPD Group.
Вести.Финанс вчера в 22:38
Музыка

Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла

Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Известия вчера в 13:17
Политика

Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
RT на русском 00:10
Политика

Парнас: Трамп был осведомлён о моей работе в Украине

Получивший обвинения в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас заявил, что американский лидер Дональд Трамп знал о его деятельности в Украине по делу сына Байдена.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Политика

Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
REGNUM вчера в 14:49
Экономика

Курс рубля упал на новости об отставке правительства

В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Ведомости вчера в 08:48
Хоккей

Овечкин рассказал о новом контракте с «Вашингтоном»

Российская газета вчера в 23:52
Кино

Amazon назвал актерский состав сериала «Властелин колец»

iReactor вчера в 04:04
Армия и оружие

Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи согласно ранее достигнутым договоренностям, подчеркнул он.
Lenta.ru вчера в 14:34
Происшествия

Вылетевший из Петербурга в Мурманск самолет объявил о ЧС на борту

РЕН ТВ 02:02
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале

Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
RZN.info 00:13
Происшествия

Никита Михалков прокомментировал трагедию с моделью Ксенией Пунтус

Знаменитый дедушка возлюбленного модели Андрея Бакова Никита Михалков отказался давать свою оценку случившемуся с девушкой.
Аргументы недели 01:02
Экономика

В Хабаровском крае подорожает ржаной хлеб

REGNUM вчера в 00:38
Политика

Что дает предварительное торговое соглашение США и Китая

Ведомости 14 января в 16:40
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ 14 января в 17:31
Происшествия

Человек погиб в результате обрушения породы в Оренбургской области

Газета.Ru вчера в 23:25
Общество

Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России

Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 21:45
Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец вчера в 05:11
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен

Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.
Газета.Ru вчера в 15:47
Экономика

Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей.
Газета.Ru вчера в 07:57
Энергетика

Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти

Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Журналистская правда вчера в 03:10
Происшествия

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
RT на русском вчера в 20:48
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