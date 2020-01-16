Политика
РИА НовостиВ Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Политика
WP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации
Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.
Общество
Семьи с детьми до 7 лет начнут получать новые выплаты
Со следующего года размер выплат планируется повысить до 11 тысяч рублей в месяц. Новая мера поддержки начнёт действовать уже в этом году.
Политика
Котюков назвал роспуск правительства неожиданностью
Роспуск правительства отчасти стал неожиданностью для и.о. министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, но он продолжает работу.
Политика
Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
Кино
Умер актер из сериалов «Горец» и «Друзья»
В Лос-Анджелесе на 52-м году жизни умер актер из сериалов «Друзья» и «Горец» Стэн Кирш.
Экономика
Фастфуд занял половину рынка общепита
Фото: John Vasilopoulos / Pexels По итогам января-октября 2019 года на долю общепита пришлось 51% расходов россиян на общепит, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование NPD Group.
Музыка
Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Политика
Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения
«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
Политика
Парнас: Трамп был осведомлён о моей работе в Украине
Получивший обвинения в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас заявил, что американский лидер Дональд Трамп знал о его деятельности в Украине по делу сына Байдена.
Политика
Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
Экономика
Курс рубля упал на новости об отставке правительства
В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Хоккей
Овечкин рассказал о новом контракте с «Вашингтоном»
Кино
Amazon назвал актерский состав сериала «Властелин колец»
Армия и оружие
Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии
Военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи согласно ранее достигнутым договоренностям, подчеркнул он.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале
Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
Происшествия
Никита Михалков прокомментировал трагедию с моделью Ксенией Пунтус
Знаменитый дедушка возлюбленного модели Андрея Бакова Никита Михалков отказался давать свою оценку случившемуся с девушкой.
Экономика
В Хабаровском крае подорожает ржаной хлеб
Политика
Что дает предварительное торговое соглашение США и Китая
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Происшествия
Человек погиб в результате обрушения породы в Оренбургской области
Общество
Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен
Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.
Экономика
Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей.
Энергетика
Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти
Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Происшествия
Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте
Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.