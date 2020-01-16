Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
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Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

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