Политика Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.

Политика Зюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Политика Мишустин попал в базу «Миротворца» Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Экономика Калининград докопался до канала В комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) уже включена реконструкция берегоукрепительных оградительных дамб канала.

Происшествия Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.

Здоровье Роспотребнадзор: России угрожает вирус птичьего гриппа H5N8 В ведомстве добавили, что штаммы вируса гриппа A (H5N8) не показывали развития в сторону увеличения риска заражения человека.

Шоу-бизнес Мать Пелагеи высказалась о ее разводе с Телегиным На личной странице "Инстаграма" артистка отметила, что не жалеет о трех годах отношений со спортсменом, от которого растит маленькую дочку Таисию В недавнем интервью мать поп-дивы Светлана Ханова заявила, что причиной разрыва не является молодая тусовщица Мария Гончар, с которой хоккеиста недавно заметили на светском мероприятии.

Общество Hyundai и Kia оценили автомобильный стартап экс-главы Yota в €3 млрд Зачем Hyundai и Kia инвестировали в стартап с российскими корнями Сделка с Huyndai и Kia — начало стратегического партнерства по глобальному внедрению коммерческих электромобилей, говорится в совместном сообщении компаний.

Авто Porsche 718 Cayman и 718 Boxster получили новые версии Компания Porsche объявила о пополнении в семействе среднемоторных моделей «718-й» серии: купе 718 Cayman и 718 Boxster вскоре станут доступны в версии GTS 4.0.

Шоу-бизнес Мария Шукшина забрала внука у экс-возлюбленной сына По словам актрисы, в начале этого года экс-возлюбленная Касаткина сама пришла к ним и попросила, чтобы ребенок некоторое время пожил в звездной семье, на что получила положительный ответ.

Авто На китайские автомобили массово пересаживаются россияне Если в целом рынок новых автомобилей в России в 2019 году упал на 2,3%, то продажи китайских машин выросли на 12,6%.