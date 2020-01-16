Политика
РИА НовостиВ Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
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Происшествия
Женщина разделась догола в аэропорту и попала на видео
В США женщина разделась догола и прогулялась полностью обнаженной по зданию аэропорта.
Политика
Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Политика
Зюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Экономика
Калининград докопался до канала
В комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) уже включена реконструкция берегоукрепительных оградительных дамб канала.
Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка
Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.
Экономика
Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами
Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая
"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", - сказал источник.
Игры
BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect
На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
Здоровье
Роспотребнадзор: России угрожает вирус птичьего гриппа H5N8
В ведомстве добавили, что штаммы вируса гриппа A (H5N8) не показывали развития в сторону увеличения риска заражения человека.
Шоу-бизнес
Мать Пелагеи высказалась о ее разводе с Телегиным
На личной странице "Инстаграма" артистка отметила, что не жалеет о трех годах отношений со спортсменом, от которого растит маленькую дочку Таисию В недавнем интервью мать поп-дивы Светлана Ханова заявила, что причиной разрыва не является молодая тусовщица Мария Гончар, с которой хоккеиста недавно заметили на светском мероприятии.
Общество
Hyundai и Kia оценили автомобильный стартап экс-главы Yota в €3 млрд
Зачем Hyundai и Kia инвестировали в стартап с российскими корнями Сделка с Huyndai и Kia — начало стратегического партнерства по глобальному внедрению коммерческих электромобилей, говорится в совместном сообщении компаний.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Футбол
Сарри: «Раздражает, что у Месси больше „Золотых мячей“, чем у Роналду»
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри сказал, что "действительно раздражает" то, что кто-то другой выиграл больше "золотых мячей", чем суперзвезда Криштиану Роналду.
Авто
Porsche 718 Cayman и 718 Boxster получили новые версии
Компания Porsche объявила о пополнении в семействе среднемоторных моделей «718-й» серии: купе 718 Cayman и 718 Boxster вскоре станут доступны в версии GTS 4.0.
Кино
Дэниэл Рэдклифф пытается выжить в трейлере фильма «Безумный Майлз»
В Сети появился первый трейлер фильма "Безумный Майлз"с участием знаменитого британского актера Дэниела Редклиффа.
Происшествия
Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте
Политика
Путин предложил Медведеву новую должность
Медведев станет де-факто рабочим руководителем СБ, председатель которого — Владимир Путин.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Кино
Обнародован актерский состав сериала «Властелин колец»
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука у экс-возлюбленной сына
По словам актрисы, в начале этого года экс-возлюбленная Касаткина сама пришла к ним и попросила, чтобы ребенок некоторое время пожил в звездной семье, на что получила положительный ответ.
Авто
На китайские автомобили массово пересаживаются россияне
Если в целом рынок новых автомобилей в России в 2019 году упал на 2,3%, то продажи китайских машин выросли на 12,6%.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Происшествия
В Новосибирской области пропала десятилетняя девочка
Армия и оружие
В Донбассе снайпер ополчения ликвидировал боевика 92-й бригады ВСУ им. кошевого атамана Ивана Сирко
В Донбассе от пули снайпера погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. кошевого атамана Ивана Сирко Кучкин.
Технологии
Bose закрывает более 100 магазинов по всему миру и увольняет персонал
На этой неделе представители компании подтвердили, что в течение следующих нескольких месяцев Bose закроет огромное количество своих розничных магазинов в различных регионах мира.