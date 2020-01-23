Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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«Ничего серьёзного»: Госдеп об инциденте между военными РФ и США в Сирии

REGNUM00:08

Госдеп рассказал о трудностях деконфликтации в Сирии с РФ

Интерфаксвчера в 15:11

Госдеп рассказал об инциденте с российским генералом-майором в Сирии

РИА Новостивчера в 14:45

В Госдепе сообщили о «стычках» между военнослужащими РФ и США

Московский Комсомолецвчера в 15:16

В Госдепе сообщили об инциденте с российским генералом в Сирии

РБКвчера в 11:58

Госдеп сообщил, что американцы не пропустили российского генерал-майора в Манбидж

ТАССвчера в 11:47

Американцы не пропустили российского генерала в сирийский Манбидж

Взгляд.рувчера в 11:11
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Политика

Путин назначил Козака новым замруководителя администрации президента

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
Накануне.Ru 01:55
Политика

Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата

Рабочим местом заместителя председателя Совбеза, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева может стать Дом приемов правительства на Воздвиженке, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю.
РБК 04:20
Политика

В Кремле объяснили необходимость саммита «пятерки» СБ ООН

Во время своей речи российский лидер отметил, что постоянные члены Совбеза — Россия, Китай, США, Франция, Великобритания — должны совместно обсудить актуальные глобальные проблемы.
iReactor 05:08
Политика

Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:36
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Политика

Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
РБК 05:15
Политика

Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 05:21
Политика

Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».
REGNUM 05:20
Происшествия

Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ

РИА Новости 05:23
Авто

Рамный Ford Bronco дебютирует раньше срока

Накануне ресурс "Ford Authority" сообщил, что в планах компании Ford представить новый внедорожник на Нью-йоркском мотор-шоу.
Новые автомобили 22 января в 08:47
Здоровье

Россиянок предлагают начать вакцинировать от рака

В настоящее время в России заболеваемость раком шейки матки находится на пятом месте в структуре заболеваемости среди женщин, смертность – на шестом.
ФедералПресс 01:41
Общество

Эксперимент по смене специальности в вузах запустят в 2021 году

"Если все ведомства пойдут друг другу навстречу, то уже в 2021 году мы наверняка сможем запустить пилотный проект в нескольких регионах, а через год или два тиражировать новую схему на всю страну", - цитирует Кресса издание.
Российская газета 01:59
Фигурное катание

Трусова чисто исполнила упрощенную короткую программу на тренировке ЧЕ

Спорт-Экспресс 04:50
Общество

Совет Федерации поддержал идею поднять оклады российским учителям

В комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре отметили, что фиксированный оклад педагога составляет 30% зарплаты, а остальная сумма называется стимулирующими выплатами, с которыми «можно делать, что угодно».
Псковское агентство информации вчера в 14:12
Технологии

ФАС назвала сроки предустановки российского ПО на смартфоны

ФАС определилась с правилами обязательной предустановки российского софта на гаджеты, продаваемые в России.
Рифей-Пермь 22 января в 22:25
Происшествия

Глава свердловского ГУ МВД оказался шокирован убийством Каторгиной

REGNUM 03:33
Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Экспресс газета 22 января в 22:30
Политика

Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию

Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь.
Интерфакс 01:41
Общество

Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса

Все рейсы из международного аэропорт китайского города Ухань в Москву отменены по причине распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Национальная служба новостей 04:06
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:03
Политика

Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
RT на русском 00:32
Шоу-бизнес

Жена футболиста Тарасова рассердила Сети голым пупком на фоне икон

25-летняя российская модель, вторая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Костенко, отбившая футболиста Дмитрия Тарасова у Ольги Бузовой, рассердила некоторых читателей ее страницы в Instagram, опубликовав фото со своим округлившимся из-за беременности животом.
Московский Комсомолец 05:13
Общество

Росстат зафиксировал убыль населения в России второй год подряд

Население России на 1 января 2020 года составляло 146 млн 745,1 тыс. человек, сообщил в пятницу Росстат предварительную оценку численности населения страны на начало года.
Интерфакс 04:31
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ вчера в 04:02
Кино

Невредное кино: чем история декабристов поможет российскому обществу

Недавно о фильме высказался, пожалуй, самый авторитетный современный исследователь восстания декабристов — Яков Гордин.
РБК Санкт-Петербург 04:40
Спорт

Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести

Российская газета вчера в 14:14
Футбол

Вице-президент «МЮ» Вудворд может уйти из клуба из-за оскорбления болельщиков

Как сообщает источник, владельцы манкунианского клуба продолжают поддерживать Вудворда, так как он приносит команде прибыль, но сам британец может покинуть свой пост по собственному желанию из-за неоднократно повторяющихся оскорбительных кричалок болельщиков в свой адрес на матчах команды.
Чемпионат 04:42
Культура

Шоу «Слабое звено» возвращается в телеэфир

Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир с той же ведущей – Марией Киселевой.
Ревизор.ру 03:37
Общество

Жительницу Рязани признали самой красивой бабушкой Европы

Газета.Ru вчера в 07:40
Футбол

Notiulti: Игрок «Зенита» Краневиттер подписал контракт с «Монтерреем»

Футболист заключил четырехлетнее соглашение с мексиканским «Монтерреем» О подписании контракта Краневиттера с «Монтерреем» сообщает мексиканское издание Notiulti.
Bookmaker-ratings.ru 01:29
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