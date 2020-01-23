Армия и оружие
Газета.RuВ Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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Политика
Путин назначил Козака новым замруководителя администрации президента
Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
Политика
Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата
Рабочим местом заместителя председателя Совбеза, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева может стать Дом приемов правительства на Воздвиженке, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю.
Политика
В Кремле объяснили необходимость саммита «пятерки» СБ ООН
Во время своей речи российский лидер отметил, что постоянные члены Совбеза — Россия, Китай, США, Франция, Великобритания — должны совместно обсудить актуальные глобальные проблемы.
Политика
Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского
Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Политика
Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
Политика
Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского
Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».
Авто
Рамный Ford Bronco дебютирует раньше срока
Накануне ресурс "Ford Authority" сообщил, что в планах компании Ford представить новый внедорожник на Нью-йоркском мотор-шоу.
Здоровье
Россиянок предлагают начать вакцинировать от рака
В настоящее время в России заболеваемость раком шейки матки находится на пятом месте в структуре заболеваемости среди женщин, смертность – на шестом.
Общество
Эксперимент по смене специальности в вузах запустят в 2021 году
"Если все ведомства пойдут друг другу навстречу, то уже в 2021 году мы наверняка сможем запустить пилотный проект в нескольких регионах, а через год или два тиражировать новую схему на всю страну", - цитирует Кресса издание.
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила упрощенную короткую программу на тренировке ЧЕ
Общество
Совет Федерации поддержал идею поднять оклады российским учителям
В комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре отметили, что фиксированный оклад педагога составляет 30% зарплаты, а остальная сумма называется стимулирующими выплатами, с которыми «можно делать, что угодно».
Технологии
ФАС назвала сроки предустановки российского ПО на смартфоны
ФАС определилась с правилами обязательной предустановки российского софта на гаджеты, продаваемые в России.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Политика
Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию
Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь.
Общество
Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса
Все рейсы из международного аэропорт китайского города Ухань в Москву отменены по причине распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Шоу-бизнес
Жена футболиста Тарасова рассердила Сети голым пупком на фоне икон
25-летняя российская модель, вторая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Костенко, отбившая футболиста Дмитрия Тарасова у Ольги Бузовой, рассердила некоторых читателей ее страницы в Instagram, опубликовав фото со своим округлившимся из-за беременности животом.
Общество
Росстат зафиксировал убыль населения в России второй год подряд
Население России на 1 января 2020 года составляло 146 млн 745,1 тыс. человек, сообщил в пятницу Росстат предварительную оценку численности населения страны на начало года.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Кино
Невредное кино: чем история декабристов поможет российскому обществу
Недавно о фильме высказался, пожалуй, самый авторитетный современный исследователь восстания декабристов — Яков Гордин.
Спорт
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Футбол
Вице-президент «МЮ» Вудворд может уйти из клуба из-за оскорбления болельщиков
Как сообщает источник, владельцы манкунианского клуба продолжают поддерживать Вудворда, так как он приносит команде прибыль, но сам британец может покинуть свой пост по собственному желанию из-за неоднократно повторяющихся оскорбительных кричалок болельщиков в свой адрес на матчах команды.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается в телеэфир
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир с той же ведущей – Марией Киселевой.
Общество
Жительницу Рязани признали самой красивой бабушкой Европы
Футбол
Notiulti: Игрок «Зенита» Краневиттер подписал контракт с «Монтерреем»
Футболист заключил четырехлетнее соглашение с мексиканским «Монтерреем» О подписании контракта Краневиттера с «Монтерреем» сообщает мексиканское издание Notiulti.