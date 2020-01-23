Армия и оружие
Газета.RuВ Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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Экономика
В Челябинской области живут 20 миллиардеров
В Челябинской области за 2018 год о доходах свыше миллиарда рублей заявили 20 человек.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Общество
ВОЗ решила не объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вводить чрезвычайную ситуацию из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Китае пока рано.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Экономика
Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК
В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.
Армия и оружие
Forbes назвал слабое место США в возможной войне
США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Политика
Топилин возглавил Пенсионный фонд
Антон Дроздов, возглавлявший Пенсионный фонд с 2008 года, стал заместителем министра финансов.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Общество
«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям
Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.
Гаджеты
Роскачество проверило дорогие и бюджетные смартфоны
Проверка технических характеристик 24 новых смартфонов различных торговых марок была проведена специалистами «Роскачества», 23 января сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Технологии
Появление технологии 5G спровоцирует рост числа DDoS-атак
Массовое распространение технологии 5G станет одной из причин заметного роста числа DDoS-атак.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Общество
КНДР запретила въезд иностранным гражданам с территории Китая
КНДР приостановила авиасообщение между Пекином и Пхеньяном до 10 февраля и запретила въезд иностранным гражданам с территории Китая любым видом транспорта, сообщает в пятницу посольство России в КНДР на своей странице в фейсбуке.
Общество
В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса
Власти граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян утром в пятницу сообщили о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса, следует из заявления комитета провинции по вопросам здравоохранения.
Происшествия
В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме
Происшествия
В Подмосковье горят торговые ряды
Здоровье
Врачи назвали 8 вредных продуктов для людей с диабетом
При диабете лучше избегать продуктов, которые насыщены быстрыми углеводами и плотным жиром.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Политика
Рабочая группа может пересмотреть преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников уточнил, что конституционная реформа не будет означать «обнуления» сроков действующего президента, и любой следующий глава государства не сможет избираться более двух раз.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Общество
Следствие в Париже допрашивает Винника против его воли
В Париже следствие допрашивает россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки.
Общество
Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой
Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.
Здоровье
Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности
Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Армия и оружие
Американские системы ПРО «Patriot» бессильны против советских ракет
Американские системы ПРО "Patriot", которые должны защищать небо Саудовской Аравии, абсолютно бесполезны, если в дело вступают крылатые ракеты, произведенные в СССР.