Армия и оружие
Газета.RuВ Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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Политика
Сегодня начался визит Владимира Путина в Израиль
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Здоровье
В Красноярском крае впервые родились дети с онкозаболеваниями
Футбол
Трансфер Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» сорвался
Ожидаемый трансфер полузащитника «Спортинга» и сборной Португалии Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» сорвался, утверждает The Sun.
Кино
Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Экономика
Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
Политика
Трамп назвал сроки оглашения плана по Ближнему Востоку
Президент США Дональд Трамп рассказал, когда огласит план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Член банды Цапков дал показания на сообщников
Член "банды Цапков" Владимир Алексеев признался, что вымогал деньги у нескольких кубанских бизнесменов.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Культура
«Все, что касается Насти, это очень большая трагедия!»: Николай Цискаридзе высказался о Волочковой
Николай Цискаридзе уже давно знает Анастасию Волочкову и не скрывает, что их связывали приятельские отношения.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Экономика
Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК
В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендует российским туристам до стабилизации эпидемиологический обстановки, связанной со случаями заболевания, вызванными новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), воздержаться от посещения этой страны.
Гаджеты
Названы цены на смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra
Согласно новой утечке от главного редактора известного ресурса XDA Developers Макса Вайнбаха, стоимость Samsung Galaxy S20 с 5G составит от 900 до 1 000 евро.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Общество
ВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане.
Хоккей
Вратарь НХЛ поздравил Овечкина с забитым голом в его собственные ворота
16 января 2006 года еще совсем молодой Ови забросил одну из самых запоминающихся шайб в истории хоккея в ворота тогда еще «Финикс Койотис», которые защищал в то время Буше.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
Доклад «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» был создан в 1951 году.