Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

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