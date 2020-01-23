Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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