Армия и оружие
Газета.RuВ Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в КНР превысило 610 человек
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у гражданина России, который с повышенной температурой прибыл из Китая в Санкт-Петербург, не обнаружили лабораторных и клинических признаков заболевания новой пневмонией, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.
Политика
Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию
Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Политика
Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Наука
Назван идеальный рецепт приготовления эспрессо
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Шоу-бизнес
Лолита показала новую фигуру в необычном купальнике
Лолита показала новую фигуру в необычном купальнике Певица Лолита Милявская после развода старается поддерживать свою физическую форму при помощи плавания.
Недвижимость
Подсчитано, сколько сэкономят семьи на ипотеке после послания Путина
Возможная экономия для семей при выплатах по ипотеке может составить более 2 миллионов рублей при реализации послания президента России Владимира Путина, 23 января подсчитали специалисты аналитического центра «Дом.РФ».
Общество
AP: власти США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам
Администрация президента США Дональда Трампа намерена с 24 января ввести новые правила выдачи виз беременным женщинам.
Космос
NASA изучает возможность строительства инопланетных баз из грибов
Шоу-бизнес
Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год
В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Политика
В Лондоне отреагировали на предложение Путина о саммите пяти стран
Лондон ожидает дополнительных деталей о предложении российского президента Владимира Путина по проведению саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН в 2020 году.
Политика
Президент Польши не пожалел, что не поехал на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о том, что не поехал на форум пяти холокоста в Израиле.
Происшествия
В Петербурге объявлен план «Перехват» после нападения
В Северной столице введен в действие план «Перехват». Предположительно, причиной произошедшего стала драка.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Футбол
«Реал» договорился о трансфере форварда «Малаги»
Технологии
В Tinder появится тревожная кнопка
Match Group намерена встроить в свое приложение для знакомств Tinder тревожную кнопку, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Общество
Население Украины сократилось на 11,5 млн человек
Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
Общество
Блогер из Магнитогорска на «Давай поженимся» напугала жениха губами
Жительница Магнитогорска и известный блогер Алекса Девил попытала счастье на шоу «Давай поженимся», однако напугала жениха огромными губами.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Другим распоряжением Мишустин уволил с поста главы ПФР Антона Дроздова и назначил его на должность заместителя министра финансов.
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Футбол
Отчим Кокорина опроверг заявление владельца «Сочи» Ротенберга
21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако затем 28-летний форвард вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0). В этой встрече футболист был капитаном петербургской команды и отметился хет-триком.