Политика

ИзвестияИзвестияВ Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон

Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
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Госдеп задним числом засекретил данные из писем Клинтон

Газета.Ru01:25

Госдеп начал задним числом засекречивать информацию из писем Клинтон

РЕН ТВ00:44

WP: в Госдепе активизировали расследование в отношении служебной переписки Клинтон

ТАССвчера в 20:53

СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон

РИА Новостивчера в 23:27

СМИ рассказали об активизации расследования дела о переписке Клинтон

RT на русскомвчера в 21:24

WP сообщила о засекреченных задним числом письмах для Клинтон

РБКвчера в 21:21

Госдепартамент активизировал расследование в отношении служебной переписки Клинтон

Московский Комсомолецвчера в 23:27
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
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С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
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Медведев поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли

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Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Максим Траньков выступил с критикой в адрес футболиста «Локомотива» и сборной России Федора Смолова.
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Илон Маск озвучил «безумный» план по выводу корабля Starship на орбиту

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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Футбол

Игрока «Реала» Каземиро ограбили во время матча с «Атлетико»

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Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии

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Известия вчера в 16:39
Происшествия

Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 23

Число погибших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Индонезии 26 сентября, возросло до 23 человек.
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The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road

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Частный самолет, на котором кипрский лидер Никос Анастасиадис и делегация Кипра возвращались после Генеральной Ассамблеи ООН, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает РИА «Новости».
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Матч начнется в 11.30 по московскому времени.
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Футбол

«Интер» обыграл «Сампдорию» и вернулся на первое место в серии А

«Интер» выиграл у «Сампдории» (3:1) в матче шестого тура чемпионата Италии.
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Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

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Женская сборная России заняла третье место на Кубке мира по волейболу

Второе место заняла команда США, которая в заключительном матче обыграла команду Южной Кореи (3-1). Команда Бразилии заняла четвертое место.
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Обновление программного обеспечения для бортового компьютера электромобиля Tesla превратило машину в игровую приставку – теперь автолюбители смогут играть в игры на парковке.
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Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
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Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких

Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
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