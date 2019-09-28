с чего всё началось

Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.

В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон

Армия и оружие В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Политика Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Происшествия Два человека погибли после падения автомобиля в Москву-реку В Москве в результате падения автомобиля в Москву-реку погибли два человека. об этом сообщает РИА "Новости".

Космос Двигатель ракеты Ariane 6 прошел испытания Европейское космическое агентство сообщило, что испытания двигателя первой ступени будущей европейской ракеты Ariane 6 успешно завершились.

Происшествия В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.

Политика Украина ужесточит пересечение линии разграничения для лиц до 16 лет С 29 октября жители ЛНР и ДНР, которым не исполнилось 16 лет, не смогут пересекать линию разграничения с Украиной, предъявляя свидетельство о рождении.

Общество В небе Подмосковья засняли необычный объект Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.

Политика ООН станет единственным посредником в конституционном комитете Сирии 27 сентября глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что участниками первого заседания конституционного комитета Сирии могут стать главы МИД России, Ирана и Турции.

Футбол «Монако» с Головиным обыграл «Брест» Монако дома крупно обыграл Брест 4:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

Политика Власти Крыма прокомментировали планы Киева возобновить перевозки Ранее News.ru писал, что украинские власти хотят возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым.

Общество В столице начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела» Полиция обеспечивает меры безопасности в центре Москвы, где в воскресенье проходит согласованный с властями митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".

Финансы Средний срок ипотеки в России существенно вырос Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.

Общество Фрегат «Адмирал Макаров» прибыл на греческий остров Корфу Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» прибыл в порт Керкира на греческом острове Корфу.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Политика Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Политика Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Единоборства Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.

Общество В России ввели новый документ для приема на работу Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Финансы Официальный курс евро снизился на 20 копеек Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.

Происшествия Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином Актриса Наталья Бочкарева в беседе с Telegram-каналом «Подъем» и «5 каналом» заявила, что не была задержана в ночь на 28 сентября с кокаином.