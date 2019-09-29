Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.

В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон

Кино Минкультуры поддерживает выдвижение фильма «Дылда» на «Оскар» Минкультуры РФ поддерживает решение Российского оскаровского комитета выдвинуть "Дылду" режиссера Кантемира Балагова на премию "Оскар", сообщила в четверг журналистам директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.

Политика Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.

Гаджеты В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.

Происшествия В Словакии разбился истребитель МиГ-29 Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.

Политика Лавров провёл встречу с главой МИД Грузии Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой грузинского МИД Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Гаджеты Gartner: на рынке смартфонов и компьютеров в 2019 году ожидается спад Поставки персональных компьютеров в нынешнем году упадут на 1,5 % по сравнению с 2018-м и составят приблизительно 255,7 млн штук.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.

Космос Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что инопланетян в нашей части галактики не существует.

Религия Народные приметы на 29 сентября: когда наступят холода В 29 сентября связаны и другие народные приметы. Считали, что чем теплее в этот день, тем позднее зима наступит.

Происшествия В украинских Черновцах родились сиамские близнецы На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.

Футбол Леонид Слуцкий произвел фурор на голландском телевидении На днях Слуцкий сходил на вечернее шоу на местном телевидении (а-ля наш «Вечерний Ургант») и зажег там так, что восторженные комментарии летят в его адрес до сих пор, и не только в инстаграме Леонида Викторовича.

Политика На Украине высказались об усилении позиций России в мире Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.

Армия и оружие Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца» По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".

Общество В России официально запретили курить на балконах Согласно одной из поправок, теперь использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров попало под полный запрет.

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.

Армия и оружие В Черном море спасли экипаж «затонувшей» подлодки На Черноморском флоте прошли учения по поиску и спасению экипажа аварийной подводной лодки.

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Политика МИД рассмотрит вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации в РФ Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что попросит министерство иностранных дел рассмотреть вопрос о лишении немецкого издания аккредитации в России.