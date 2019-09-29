Политика
ИзвестияВ Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
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Госдепартамент активизировал расследование в отношении служебной переписки Клинтон
Московский Комсомолецвчера в 23:27
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
Футбол
«Атлетико» и «Реал» завершили мадридское дерби нулевой ничьей
Спорт-Экспресс вчера в 16:51
Кино
Минкультуры поддерживает выдвижение фильма «Дылда» на «Оскар»
Минкультуры РФ поддерживает решение Российского оскаровского комитета выдвинуть "Дылду" режиссера Кантемира Балагова на премию "Оскар", сообщила в четверг журналистам директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.
ТАСС 26 сентября в 10:41
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста вчера в 03:43
Футбол
Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»
RT на русском вчера в 16:32
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Политика
Лавров провёл встречу с главой МИД Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой грузинского МИД Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 26 сентября в 10:14
Гаджеты
Gartner: на рынке смартфонов и компьютеров в 2019 году ожидается спад
Поставки персональных компьютеров в нынешнем году упадут на 1,5 % по сравнению с 2018-м и составят приблизительно 255,7 млн штук.
3DNews 27 сентября в 04:40
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru 27 сентября в 16:29
Происшествия
Подросток в Дагестане организовал убийство отца
Известия вчера в 17:58
Происшествия
Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Газета.Ru вчера в 13:31
Космос
Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что инопланетян в нашей части галактики не существует.
РИА Новости вчера в 23:08
Религия
Народные приметы на 29 сентября: когда наступят холода
В 29 сентября связаны и другие народные приметы. Считали, что чем теплее в этот день, тем позднее зима наступит.
Известия Мордовии вчера в 09:58
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Футбол
Леонид Слуцкий произвел фурор на голландском телевидении
На днях Слуцкий сходил на вечернее шоу на местном телевидении (а-ля наш «Вечерний Ургант») и зажег там так, что восторженные комментарии летят в его адрес до сих пор, и не только в инстаграме Леонида Викторовича.
ИА Городские вести. Волгоград 27 сентября в 04:21
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском вчера в 22:27
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Общество
В России официально запретили курить на балконах
Согласно одной из поправок, теперь использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров попало под полный запрет.
Newslab.ru 26 сентября в 22:58
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 27 сентября в 18:05
Театры
Скончался режиссер Марк Захаров
URA.Ru вчера в 05:25
Армия и оружие
В Черном море спасли экипаж «затонувшей» подлодки
На Черноморском флоте прошли учения по поиску и спасению экипажа аварийной подводной лодки.
Российская газета 26 сентября в 05:08
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика
МИД рассмотрит вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации в РФ
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что попросит министерство иностранных дел рассмотреть вопрос о лишении немецкого издания аккредитации в России.
ФАН 27 сентября в 10:41
Футбол
Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции
Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия вчера в 19:59
Космос
Запуск спутников связи «Гонец-М» ракетой «Союз» отложили на 2020 год
Известия вчера в 20:28
Культура
Ситкому «Моя прекрасная няня» исполнилось 15 лет
Российский сериал «Моя прекрасная няня», являющийся адаптацией американского ситкома «Няня», отмечает 15 лет с момента выхода в эфир.
Экономика сегодня вчера в 09:25