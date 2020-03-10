Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3

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