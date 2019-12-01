Политика
Южный ФедеральныйРоссийский закон об иноагентах встревожил Госдеп США
Принятый в России новый закон о деятельности СМИ — иностранных агентов вызывает тревогу у Госдепартамента США. Об этом заявила официальный представитель ведомства Морган Ортагус на странице в Twitter.
Читать в источнике
Оценить136
с чего всё началось
«Мы выражаем тревогу в связи с поспешным одобрением российским парламентом ещё одного законопроекта об «иностранных агентах», который может быть использован для подавления независимых голосов», — написала официальный представитель ведомства Морган Ортагус в своём Twitter.RT на русском14:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Космос
Ученый Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации
Астроном Гарварда Ави Леб, участник проекта Breakthrough Starshot, занимающегося разработкой космических кораблей, рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей, опубликовав в профильном издании статью на эту тему.
Происшествия
После гибели пяти человек в ДТП в Красноярском крае возбудили дело
После ДТП в Уярском районе Красноярского края, в котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело.
Энергетика
В Совфеде оценили ходатайство «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»
Сенатор Олег Морозов прокомментировал обращение "Нафтогаза" в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору, пишет ФАН.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
Политика
80 лет назад началась советско-финская война
Общество
В ЕС начали расследовать методы Google по сбору данных
Антимонопольные органы Евросоюза проводят расследование в отношении методов сбора данных компанией Google.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк уехал из России
Ранее фигурист все свое время проводил у постели больной супруги. Напомним, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Происшествия
В Британии задержано судно с россиянами на борту
Посольство России в Великобритании сообщило, что судно Jireh с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Футбол
Оскорблявший Дзюбу фанат объяснился
Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Происшествия
В Гааге задержали подозреваемого в нападении с ножом
Преступление было совершено накануне. В результате нападения пострадали трое подростков.
Общество
Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима
Говорили, что какая погода стоит 1 декабря, такая будет ближайшие три месяца.
Космос
В NASA выпустили игру — симулятор полета на SpaceX Crew Dragon
Игры
Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade
Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
Технологии
Появилась фотография консоли PS5 для разработчиков
Пользователь под ником Alcoholikaust опубликовал в Твиттере фотографию с двумя PlayStation 5 для разработчиков.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»
В составе победителей хет-трик оформил Александр Овечкин, также отличились Ти Джей Оши и Том Уилсон.
Армия и оружие
Столтенберг: Россия не представляет неминуемой угрозы для стран НАТО
НАТО не видит непосредственной угрозы от РФ в отношении каких-либо стран Североатлантического альянса.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.
Космос
«Уралкриомаш» отправил на космодром Восточный оборудование для охлаждения стартового стола
АО "Уралкриомаш" (УВЗ, Ростех) отправил новое оборудование для второй очереди космодрома Восточный под космический ракетный комплекс "Ангара-А5" - систему подачи воды для стартового стола ракеты-носителя.
Общество
Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9
Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Экономика
В Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург
Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил: "В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов".
Экономика
Цены на кофе выросли более чем на 25%
За последние недели цены не кофе выросли более чем на 25% из-за снижения производства в Латинской Америке.