с чего всё началось

Принятый в России новый закон о деятельности СМИ — иностранных агентов вызывает тревогу у Госдепартамента США. Об этом заявила официальный представитель ведомства Морган Ортагус на странице в Twitter.

Космос Ученый Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации Астроном Гарварда Ави Леб, участник проекта Breakthrough Starshot, занимающегося разработкой космических кораблей, рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей, опубликовав в профильном издании статью на эту тему.

Энергетика В Совфеде оценили ходатайство «Нафтогаза» по спору с «Газпромом» Сенатор Олег Морозов прокомментировал обращение "Нафтогаза" в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору, пишет ФАН.

Здоровье В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Заворотнюк уехал из России Ранее фигурист все свое время проводил у постели больной супруги. Напомним, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга.

Общество В России расширили список сильнодействующих веществ Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"

Футбол Оскорблявший Дзюбу фанат объяснился Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.

Единоборства Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.

Технологии Появилась фотография консоли PS5 для разработчиков Пользователь под ником Alcoholikaust опубликовал в Твиттере фотографию с двумя PlayStation 5 для разработчиков.

Гаджеты Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9 Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.