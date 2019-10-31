Россия усердно работает над навязыванием своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 странам по всему миру. Об этом в четверг, 31 октября, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает Politico.

Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру

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