Политика

ИзвестияИзвестияГосдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру

Россия усердно работает над навязыванием своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 странам по всему миру. Об этом в четверг, 31 октября, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает Politico.
Читать в источнике
Комментировать95

Подробнее о событии

В Госдепе заявили о «навязывании» Россией С-400 всему миру

РИА Новостивчера в 16:09

В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру

ТАССвчера в 08:40

Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру

Известиявчера в 13:08

Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 по примеру автомата Калашникова

РБКвчера в 11:18

США объявили С-400 «новым автоматом Калашникова»

Lenta.ruвчера в 09:09

США обвинили Россию в желании распространить С-400 по всему миру

Комсомольская правдавчера в 09:05

В США обвинили Россию в «навязывании» С-400 всему миру

Газета.Ruвчера в 16:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:53, Вашингтон
Происшествия

Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 00:06
Единоборства

Диас заявил, что Нурмагомедов не отреагировал на его пощечину

Боец смешанного стиля Нэйт Диас рассказал о своем конфликте с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в 2015 году, когда американец нанес россиянину пощечину, после чего случился конфликт с командой Хабиба.
ProstoProSport 02:33
Происшествия

Под Омском в ДТП накануне свадьбы погиб жених

Выяснилось, что погибший парень ехал вместе со своей невестой из Омска. Через два дня у пары должна была состояться свадьба.
7 новостей 00:54
Происшествия

В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб

В результате массового ДТП на проспекте Фрунзе в Томске один человек погиб, пятеро пострадали.
Российская газета 01:48
Происшествия

Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
Известия вчера в 17:23
Политика

Путин пригрозил ужесточением наказания за врачебные ошибки

Владимир Путин поручил Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и вице-премьеру Ольге Голиковой поработать над этим вопросом.
RuNews24.ru вчера в 08:24
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Экономика

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.
РБК 02:39
Армия и оружие

Российский ракетный комплекс «Ярс» загрузили в пусковую установку

ФАН 02:45
Хоккей

Овечкин назван первой звездой дня в НХЛ

The Moscow Post 30 октября в 03:35
Политика

Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Футбол

Матч «Барселона» — «Славия» получил категорию повышенного риска

Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» — «Славия» отнесен к категории игр повышенного риска, сообщает AS.
Sport24.ru 02:17
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
Общество

Микрокредиты в России запретили выдавать под залог жилья

С пятницы, 1 ноября, в России вступил в силу закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья или доли в нем, сообщает «Российская газета».
Lenta.ru вчера в 17:05
Наука

Физики объяснили метахрональные волны в массиве микротрубочек

Физики из США теоретически объяснили, почему в массиве микротрубочек, погруженных в раствор кинезина и АТФ, возникают метахрональные волны.
N+1 30 октября в 08:06
Технологии

На российском сегменте МКС поменяют американскую систему связи

РИА Новости вчера в 20:41
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Общество

Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах

Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
Газета.Ru 30 октября в 11:56
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv вчера в 14:46
Экономика

Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России

Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
РБК 00:00
Происшествия

В Петербурге загорелось здание автосервиса

Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
РИА Новости 02:06
Космос

Космонавты испекут печенье с шоколадом и отправят выпечку на Землю

Вечерняя Москва 02:33
Политика

Депутат Рады расплакалась во время заседания

Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.
RT на русском 02:35
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Музыка

Группа My Chemical Romance воссоединится

Life.ru 00:43
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 04:45
Политика

Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине

Венгрия в последний момент сняла вето с совместной декларации послов НАТО по Украине, поскольку венгерские предложения к документу были учтены.
News.ru вчера в 10:17
Наука

Назвали тревожный признак скорой смерти

Тревожным признаком скорой смерти являются изменения в двигательной активности пожилых людей.
ToDay News Ufa вчера в 11:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное