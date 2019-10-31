Политика
ИзвестияГосдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру
Россия усердно работает над навязыванием своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 странам по всему миру. Об этом в четверг, 31 октября, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает Politico.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:53, Вашингтон
Единоборства
Диас заявил, что Нурмагомедов не отреагировал на его пощечину
Боец смешанного стиля Нэйт Диас рассказал о своем конфликте с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в 2015 году, когда американец нанес россиянину пощечину, после чего случился конфликт с командой Хабиба.
ProstoProSport 02:33
Происшествия
Под Омском в ДТП накануне свадьбы погиб жених
Выяснилось, что погибший парень ехал вместе со своей невестой из Омска. Через два дня у пары должна была состояться свадьба.
7 новостей 00:54
Происшествия
В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб
В результате массового ДТП на проспекте Фрунзе в Томске один человек погиб, пятеро пострадали.
Российская газета 01:48
Происшествия
Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
Известия вчера в 17:23
Политика
Путин пригрозил ужесточением наказания за врачебные ошибки
Владимир Путин поручил Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и вице-премьеру Ольге Голиковой поработать над этим вопросом.
RuNews24.ru вчера в 08:24
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Экономика
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России
Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.
РБК 02:39
Хоккей
Овечкин назван первой звездой дня в НХЛ
The Moscow Post 30 октября в 03:35
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Футбол
Матч «Барселона» — «Славия» получил категорию повышенного риска
Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» — «Славия» отнесен к категории игр повышенного риска, сообщает AS.
Sport24.ru 02:17
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
Общество
Микрокредиты в России запретили выдавать под залог жилья
С пятницы, 1 ноября, в России вступил в силу закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья или доли в нем, сообщает «Российская газета».
Lenta.ru вчера в 17:05
Наука
Физики объяснили метахрональные волны в массиве микротрубочек
Физики из США теоретически объяснили, почему в массиве микротрубочек, погруженных в раствор кинезина и АТФ, возникают метахрональные волны.
N+1 30 октября в 08:06
Технологии
На российском сегменте МКС поменяют американскую систему связи
РИА Новости вчера в 20:41
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Общество
Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах
Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
Газета.Ru 30 октября в 11:56
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv вчера в 14:46
Экономика
Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России
Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
РБК 00:00
Происшествия
В Петербурге загорелось здание автосервиса
Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
РИА Новости 02:06
Космос
Космонавты испекут печенье с шоколадом и отправят выпечку на Землю
Вечерняя Москва 02:33
Политика
Депутат Рады расплакалась во время заседания
Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.
RT на русском 02:35
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Известия вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Музыка
Группа My Chemical Romance воссоединится
Life.ru 00:43
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
Интерфакс вчера в 04:45
Политика
Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине
Венгрия в последний момент сняла вето с совместной декларации послов НАТО по Украине, поскольку венгерские предложения к документу были учтены.
News.ru вчера в 10:17
Наука
Назвали тревожный признак скорой смерти
Тревожным признаком скорой смерти являются изменения в двигательной активности пожилых людей.
ToDay News Ufa вчера в 11:54