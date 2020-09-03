В Госдепе оценили последствия силового вмешательства России в протесты

Вестник Кавказа 4

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источник в Госдепе США, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, если Москва применит силу для вмешательства в ситуацию в Белоруссии.