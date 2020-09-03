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РБК
РБК

В Госдепе оценили последствия силового вмешательства России в протесты

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источник в Госдепе США, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, если Москва применит силу для вмешательства в ситуацию в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Госдеп пригрозил России ухудшением отношений в случае силового вмешательства в Белоруссии

Российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС18:20
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Lenta.ru

США пригрозили России ухудшением отношений из-за Белоруссии

Lenta.ru01:03
РБК

В Госдепе оценили последствия силового вмешательства России в протесты

РБК20:55
ТАСС

Госдеп пригрозил России ухудшением отношений в случае силового вмешательства в Белоруссии

ТАСС18:20
Коммерсантъ

Госдеп намерен ухудшать отношения с Россией в случае силового вмешательства в Белоруссии

Коммерсантъ19:42
Московский Комсомолец

Вашингтон пригрозил Москве ухудшением отношений в случае вмешательства в Белоруссии

Московский Комсомолец19:02
Life.ru

В Госдепе предупредили об ухудшении отношений с РФ в случае силового вмешательства в Белоруссии

Life.ru18:59
Комсомольская правда

Госдеп США пригрозил России ухудшением отношений из-за Белоруссии

Комсомольская правда19:46

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфаксвчера в 19:38
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Старт европейской ракеты Vega опять отложен из-за погодных условий

Старт европейской ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за тайфуна Maysak, говорится в коммюнике, распространенном 1 сентября пресс-службой корпорации Arianespace.
ИА Красная Весна1 сентября в 15:58

Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live24вчера в 12:20
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Донни ван де Бека из «Аякса»

Нет более высокого стандарта, чем "Манчестер Юнайтед", — заявил ван де Бек Главный тренер английского клуба Оле Гуннар Сульшер заявил, что молодой футболисты обладает всеми необходимыми качествами, которые нужны для того, чтобы добиться успеха в команде.
Телеканал 360°вчера в 16:44

Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
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ЛНР заявила о множественных взрывах у линии соприкосновения в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что представители ЛНР зафиксировали множественные взрывы на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском17:59

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомостивчера в 08:34
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