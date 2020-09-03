В Госдепе оценили последствия силового вмешательства России в протесты
Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источник в Госдепе США, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, если Москва применит силу для вмешательства в ситуацию в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Госдеп пригрозил России ухудшением отношений в случае силового вмешательства в Белоруссии
Российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС18:20
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Вашингтон пригрозил Москве ухудшением отношений в случае вмешательства в Белоруссии
Московский Комсомолец19:02