Политика

REGNUMREGNUMВ Госдепе США осудили решение Ирана о возобновлении обогащения урана

Иран движется «в неверном направлении», возобновляя обогащение урана на объекте в Фордо, заявил представитель Госдепартамента США. Об этом 5 ноября сообщает агентство Reuters.
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