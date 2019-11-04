Иран движется «в неверном направлении», возобновляя обогащение урана на объекте в Фордо, заявил представитель Госдепартамента США. Об этом 5 ноября сообщает агентство Reuters.

В Госдепе США осудили решение Ирана о возобновлении обогащения урана

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