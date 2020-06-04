Политика
Газета.RuВ Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»
В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль". С таким мнением выступил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
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с чего всё началось
Касательно ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в ситуацию на чьей-либо стороне этого конфликта и не оказывает военную помощь.РИА Новости15:30
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Помощник госсекретаря США потребовал от России «убраться с Ближнего Востока»
Московский Комсомолец15:55
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Общество
Собянин: Масочный режим может продлиться в Москве до осени
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.
РИАМО 02:10
Общество
Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
Коммерсантъ 17:31
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Общество
Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров
Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 18:04
Шоу-бизнес
Солист «Иванушки International» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске.
РИА Новости 17:50
Общество
«Клубничную» Луну смогут увидеть жители Волгоградской области
Родной город 02:17
Экономика
Запасы зерна в госфонде могут увеличить более чем втрое
Оператор зерновых интервенций - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) - прорабатывает с Минсельхозом вопрос о формировании запасов зерна в размере 6 млн тонн, рассказал в интервью "РГ" генеральный директор ОЗК Дмитрий Сергеев.
Российская газета вчера в 03:14
Политика
Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США.
Lenta.ru 13:14
Политика
Лукашенко назначил новым премьером Белоруссии Романа Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым премьер-министром председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко.
Газета.Ru 10:51
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
Технологии
«ВКонтакте» запустила похожий на TikTok сервис «Клипы»
Представители компании уточнили, что система распознает более 10 жестов, с помощью которых можно начинать и останавливать запись, просматривать видео и включать различные эффекты.
RuNews24.ru 04:39
Общество
Эксперты оценили ключевой момент ЧП под Норильском: почему рассвирепел Путин
Один из ключевых вопросов при оценке ЧП под Норильском – почему не сработала как надо система оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Московский Комсомолец 10:25
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа
Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.
News.ru вчера в 10:18
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 04:28
Общество
Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили
РИА Оренбуржье 07:51
Экономика
Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
В. Шендерович― Нет, промывание мозгов всегда было эффективной мерой.
Эхо Москвы 13:59
Политика
ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию
Более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, проголосуют скорее за изменения основного закона страны, каждый пятый - скорее против, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
РИА Новости 07:21
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Экономика
Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
РБК 18:25
Общество
Северодвинск закроют на въезд и выезд с 6 июня из-за коронавируса
Как сообщает правительство Поморья, с 6 июня приехать в Северодвинск и покинуть его можно будет только в связи с исполнением должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью.
Российская газета 08:03
Происшествия
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявили обвинения
В ведомстве полным ходом продолжается расследование уголовных дел о реабилитации нацизма, рассказала "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Российская газета 11:17
Армия и оружие
Начата переброска войск и спецтехники в Мурманскую область
ИА Красная Весна 11:00
Экономика
Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков
Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service вчера в 08:46
Общество
В России заявили о готовности вакцины от коронавируса к испытаниям
В России заявили о готовности вакцины от коронавируса к клиническим испытаниям на отобранных ранее военнослужащих.
Lenta.ru 18:04
Здоровье
Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных
Другие симптомы: новая вспышка в Китае показала, что коронавирус мог мутировать Заражение Если вы заболели коронавирусом, вам необходимо ограничить контакт с животными «так же, как и при нахождении рядом с другими людьми», подчеркивают ученые.
Forbes вчера в 10:11