Касательно ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в ситуацию на чьей-либо стороне этого конфликта и не оказывает военную помощь.

с чего всё началось

В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль". С таким мнением выступил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»

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