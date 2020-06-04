Политика
КоммерсантъВ Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»
России следует уйти из Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер. По его словам, Москва играет в регионе «деструктивную роль».
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с чего всё началось
Касательно ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в ситуацию на чьей-либо стороне этого конфликта и не оказывает военную помощь.РИА Новостивчера в 15:30
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Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Футбол
Агент Селюк рассказал о «закрытом» расизме в российском футболе
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что некоторые российские клубы не хотят подписывать темнокожих футболистов.
Metaratings вчера в 17:37
Политика
Нерест трески назвали сдерживающим фактором реализации газопровода «СП-2» в немецкой прессе
Именно нерест трески, как считает немецкая пресса, может, помимо американских санкций, стать сдерживающим фактором реализации проекта газопровода СП-2.
Военное обозрение 02:12
Общество
Youtube заблокировал рекламу поправок в Конституцию РФ
Крупнейший видеохостинг Youtube заблокировал агитационный ролик, посвященный поправкам в Конституцию РФ, в котором показывается семейная жизнь двух гомосексуалистов в предполагаемой России будущего.
URA.Ru вчера в 06:00
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
В Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
Церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим при задержании полицейскими, прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота).
РБК вчера в 21:03
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Армия и оружие
Армия Хафтара покинула свои позиции в Триполи
Известия вчера в 15:57
Культура
Лоза раскритиковал Киркорова, назвавшего его «аппендицитом»
Юрий Лоза обрушился на Филиппа Киркорова после того, как тот пошутил про аппендицит.
Вечерний курьер 03 июня в 04:05
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во мнениях и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран объявила об уходе из программы.
Свободная Пресса 03 июня в 11:59
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
СМИ узнали об отсутствии планов Абэ приехать на парад Победы в Москве
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в параде Победы, сообщает газета Asahi со ссылкой на представителя японского МИДа.
РБК вчера в 22:10
Здоровье
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 23:36
Гаджеты
Все смартфоны, которые получат Android 11
Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного.
MobiDevices вчера в 10:27
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Энергетика
Министры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные
ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня.
Ведомости вчера в 23:31
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
Происшествия
Очевидец раскрыл, как началась авария в Норильске. Разлив топлива никто не замечал
Разгерметизацию топливного бака и разлив дизельного топлива после аварии на Норильской ТЭЦ долгое время никто не замечал.
URA.Ru вчера в 03:04
Политика
Twitter удалил видео штаба Трампа о погибшем афроамериканце Флойде
Twitter удалил ролик, посвященный погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду и опубликованный на странице предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.
Коммерсантъ 00:55
Здоровье
Онколог назвал симптомы рака, которые принимают за коронавирус
Пациенты с раком легкого, получающие препараты таргетной терапии и лучевую терапию, должны сохранять первоначальное лекарственное лечение во время вспышки коронавируса, отметил врач.
Российская газета 00:51
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Происшествия
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Авто
Названы самые продаваемые авто в России по итогам мая
Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей в мае на российском рынке.
Car.ru 00:25
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Общество
Минстрой утвердил критерии для стандартного жилья
Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его отделке. Документ в ступает в силу 6 июня.
Эксперт Северо-Запад вчера в 06:20