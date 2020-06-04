Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»

В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль". С таким мнением выступил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
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с чего всё началось

В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

Касательно ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в ситуацию на чьей-либо стороне этого конфликта и не оказывает военную помощь.
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Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело

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Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

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Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

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В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей

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Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

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Россияне стали отказываться от заранее забронированных поездок в Сочи.
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Технологии

Эксперт рассказал, как определить, что ваш смартфон прослушивается

Как рассказал глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, есть признаки, по которым можно определить, что ваш смартфон прослушивается.
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Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

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Разлив топлива в Норильске засняли из космоса

"Роскосмос" обнародовал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске, фотографии размещены на сайте госкорпорации.
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В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
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США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
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НХЛ представила формат плей-офф текущего сезона

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила формат проведения серий плей-офф и порядок посева команд.
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Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов

Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.
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Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело

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Ученые прогнозируют всплеск венерических заболеваний после пандемии

Ученые заявили, что пандемия коронавируса может обернуться всплеском венерических заболеваний.
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