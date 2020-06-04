Касательно ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в ситуацию на чьей-либо стороне этого конфликта и не оказывает военную помощь.

с чего всё началось

В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль". С таким мнением выступил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»

Общество Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 4K

Политика В Японии призвали «отобрать» Курилы у России Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. 582

Общество Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 665

Шоу-бизнес Меган Маркл позавидовала Кейт Миддлтон из-за поддержки дворца В статье, на которую отреагировал дворец, выдвигались предположения о наличии у Кейт Миддлтон пищевого расстройства и плохом психологическом состоянии жены принца Уильяма.

Общество Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ. 447

Политика КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. 627

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд. 1

Общество В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 338

Общество Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph. 98

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 2,7K

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 316

Общество Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были. 3

Хоккей НХЛ представила формат плей-офф текущего сезона Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила формат проведения серий плей-офф и порядок посева команд.

Футбол Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.

Киберспорт Valve упростили получение уровней Battle Pass 2 июня был выпущено обновления в котором Боевой пропуск в Dota 2 получил изменения, было увеличено количество очков за действия в Battle Pass.