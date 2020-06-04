Политика
Газета.RuВ Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»
В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль". С таким мнением выступил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
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с чего всё началось
Касательно ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в ситуацию на чьей-либо стороне этого конфликта и не оказывает военную помощь.РИА Новости15:30
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Общество
Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров
Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 18:04
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
Энергетика
Bloomberg: встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня
Если соглашение будет окончательно подтверждено, встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня, рассказали источники агентства.
Коммерсантъ 18:45
Экономика
Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии
В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru 02:48
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
Космос
Российские ученые придумали новый способ поиска жизни на Марсе
Учитывая, что жизнь на Земле возникла из микроорганизмов, а некоторые из них способны выдерживать экстремальные условия, сравнимые с космическими, ученые делают вывод, что при поиске следов жизни в Солнечной системе в первую очередь следует ориентироваться на поиск простейших микроорганизмов.
Радио Sputnik 20:00
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Кара Делевинь сообщила о своих сексуальных предпочтениях
Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры.
RuNews24.ru 05:42
Здоровье
10 человек в Хакасии умерли от коронавируса
Как пояснили в пресс-службе ведомства, в статистику теперь будут вносить умерших с диагнозом COVID-19 только в том случае, если экспертиза подтвердит, что причиной смерти стал коронавирус.
Юг Сибири 00:13
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru 15:14
Общество
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Гаджеты
Эксперт объяснил, как восстановить удаленные файлы в смартфоне
В случае, если резервная копия не создавалась, а пользователю нужно восстановить конкретный файл, эксперт посоветовал поискать его в корзине, где на протяжении определенного времени хранятся удаленные документы.
Аргументы и Факты 20:26
Политика
Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье
Восточный военный округ начал перебрасывать в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ.
Газета.Ru 10:02
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Кино
Названы номинанты телевизионной премии BAFTA
NewInform 06:17
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
РБК 15:01
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Финансы
Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума
Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ 11:24
Происшествия
Посольство России в Аргентине эвакуировали из-за «минирования»
Российское посольство в Аргентине дважды за неделю эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.
RT на русском 19:50
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Общество
Минстрой заменил жильё эконом-класса на стандартное жильё
Ранее в России использовался термин «жильё эконом-класса», но ещё в 2016 году власти решили заменить его понятием «стандартное жильё».
Новый Калининград.Ru 12:40
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Экономика
Из-за пандемии Россия рискует остаться без ведущих IT-специалистов
Москва, 3 июня 2020, 10:34 — REGNUM Кризис, который разразился на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может привести к массовому оттоку программистов из России.
REGNUM вчера в 03:34
Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 вчера в 11:24