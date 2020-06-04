Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»

В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль". С таким мнением выступил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
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с чего всё началось

В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»

Касательно ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в ситуацию на чьей-либо стороне этого конфликта и не оказывает военную помощь.
РИА Новости15:30

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Помощник госсекретаря США попросил Россию «убраться с Ближнего Востока»

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Взгляд.ру14:19

В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

RT на русском15:56
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 21:45, Ашберн
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Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
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Экономика

Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии

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Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов

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Взгляд.ру 14:10
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Учитывая, что жизнь на Земле возникла из микроорганизмов, а некоторые из них способны выдерживать экстремальные условия, сравнимые с космическими, ученые делают вывод, что при поиске следов жизни в Солнечной системе в первую очередь следует ориентироваться на поиск простейших микроорганизмов.
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Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
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Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры.
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10 человек в Хакасии умерли от коронавируса

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в статистику теперь будут вносить умерших с диагнозом COVID-19 только в том случае, если экспертиза подтвердит, что причиной смерти стал коронавирус.
Юг Сибири 00:13
Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru 15:14
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Общество

В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков

Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
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Гаджеты

Эксперт объяснил, как восстановить удаленные файлы в смартфоне

В случае, если резервная копия не создавалась, а пользователю нужно восстановить конкретный файл, эксперт посоветовал поискать его в корзине, где на протяжении определенного времени хранятся удаленные документы.
Аргументы и Факты 20:26
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Политика

Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

Восточный военный округ начал перебрасывать в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ.
Газета.Ru 10:02
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Происшествия

Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн

В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
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Кино

Названы номинанты телевизионной премии BAFTA

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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
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Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

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Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума

Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ 11:24
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Посольство России в Аргентине эвакуировали из-за «минирования»

Российское посольство в Аргентине дважды за неделю эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.
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Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
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Общество

Минстрой заменил жильё эконом-класса на стандартное жильё

Ранее в России использовался термин «жильё эконом-класса», но ещё в 2016 году власти решили заменить его понятием «стандартное жильё».
Новый Калининград.Ru 12:40
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СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
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В Epic Games Store началась бесплатная раздача Overcooked

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Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
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Из-за пандемии Россия рискует остаться без ведущих IT-специалистов

Москва, 3 июня 2020, 10:34 — REGNUM Кризис, который разразился на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может привести к массовому оттоку программистов из России.
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Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран

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