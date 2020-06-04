Касательно ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в ситуацию на чьей-либо стороне этого конфликта и не оказывает военную помощь.

с чего всё началось

В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль". С таким мнением выступил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»

Общество Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org. 1

Общество Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать. 143

Космос Российские ученые придумали новый способ поиска жизни на Марсе Учитывая, что жизнь на Земле возникла из микроорганизмов, а некоторые из них способны выдерживать экстремальные условия, сравнимые с космическими, ученые делают вывод, что при поиске следов жизни в Солнечной системе в первую очередь следует ориентироваться на поиск простейших микроорганизмов. 1

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 318

Шоу-бизнес Кара Делевинь сообщила о своих сексуальных предпочтениях Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры.

Здоровье 10 человек в Хакасии умерли от коронавируса Как пояснили в пресс-службе ведомства, в статистику теперь будут вносить умерших с диагнозом COVID-19 только в том случае, если экспертиза подтвердит, что причиной смерти стал коронавирус.

Общество Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте. 190

Общество В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. 69

Общество Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ. 458

Гаджеты Эксперт объяснил, как восстановить удаленные файлы в смартфоне В случае, если резервная копия не создавалась, а пользователю нужно восстановить конкретный файл, эксперт посоветовал поискать его в корзине, где на протяжении определенного времени хранятся удаленные документы. 2

Политика Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье Восточный военный округ начал перебрасывать в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ. 110

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 2,9K

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд. 1

Финансы Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году. 2

Происшествия Посольство России в Аргентине эвакуировали из-за «минирования» Российское посольство в Аргентине дважды за неделю эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.