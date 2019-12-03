Политика
ИзвестияВ Госдепе признали неэффективность антироссийских санкций
В конце октября бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил о бесполезности антироссийских санкций и обвинил Европу в слепом следовании курсу Вашингтона. США и страны ЕС начали вводить антироссийские санкции после того, как в 2014 году Крым по итогам референдума присоединился к России.
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Общество
В МИД России назвали Пола Уилана симулянтом
В МИД России считают массированной кампанией дезинформации попытки продвигать тезис о том, что обвиняемый в шпионаже в России американец Пол Уилан арестован без вины и ему не оказывается надлежащая медпомощь.
Происшествия
У побережья Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,6
Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в Тихом океане у побережья Папуа — Новой Гвинее.
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
Общество
Медцентр ДВФУ лишился своего главного врача
Во Владивостоке с поста главного врача Медицинского центра Дальневосточного федерального университета уволился Олег Пак, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Экономика
Минсельхоз предложил ограничить госзакупки импортных томатов и огурцов
Минсельхоз предлагает ограничить закупки импортных огурцов и помидоров для государственных и муниципальных учреждений.
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Политика
Трамп прокомментировал высказывание Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал неуважительным высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, передает EuroNews.
Киберспорт
Virtus.pro прошла на DreamLeague Leipzig Major
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Кино
Критики посчитали сериал «Ведьмак» удачнее «Игры престолов»
По мнению критиков, в "Ведьмаке" боевые сцены построены более удачно, нежели в "Игре престолов".
Энергетика
Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Технологии
PlayStation стал самым продаваемым брендом среди домашних консолей
Бренд стал самым продаваемым среди домашних консолей. Сертификат получил президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Общество
Основатели Google покинули все посты в Alphabet
Возглавит компанию Сундар Пичаи, генеральный директор Google — компании, входящей в холдинг Alphabet.
Политика
Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
Резолюция призывает Израиль покинуть всю оккупированную часть сирийских Голан до линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
Общество
Диетолог рассказала о самом вредном блюде на новогоднем столе
Селедка под шубой стала самым опасным салатом на новогоднем праздничном столе.
Гаджеты
Представлен мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G
Из презентации стало понятно, что Snapdragon 865 на 20% мощнее предшественника, имеет поддержку камеры с разрешением 200 Мп, съёмку видео в 8К при 30 к/c и поддержку всех частот 5G.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Общество
В России ввели электронные трудовые книжки
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев подарил жене гардеробную
Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой отметила день рождения с детьми Аллы Пугачевой.
Политика
Замглавы Пентагона рассказал о «победе США» в холодной войне
Заместитель главы Пентагона Майкл Гриффин рассказал, как США удалось «победить СССР» в холодной войне.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Автоспорт
Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем последнего, 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".