Политика

ИзвестияИзвестияВ Госдепе признали неэффективность антироссийских санкций

В конце октября бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил о бесполезности антироссийских санкций и обвинил Европу в слепом следовании курсу Вашингтона. США и страны ЕС начали вводить антироссийские санкции после того, как в 2014 году Крым по итогам референдума присоединился к России.
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Госдеп признал, что не достиг целей санкциями против РФ

ФАН13:00

В Госдепе сообщили об отсутствии эффекта от санкций против России

РБК14:37

Хейл: США не достигли главных целей санкциями против России

RT на русском12:23

В США заявили о малоэффективности антироссийских санкций

Газета.Ru11:51

США признали неэффективность антироссийских санкций

Взгляд.ру11:37

Госдеп США: Санкции против России ещё не достигли главных целей

REGNUM13:19

В Госдепе признали неэффективность антироссийских санкций

Известия14:48
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Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
Общество

В МИД России назвали Пола Уилана симулянтом

В МИД России считают массированной кампанией дезинформации попытки продвигать тезис о том, что обвиняемый в шпионаже в России американец Пол Уилан арестован без вины и ему не оказывается надлежащая медпомощь.
RT на русском 10:54
Общество

На Сахалине из-за метели закрыты для проезда дороги

REGNUM 00:42
Происшествия

У побережья Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,6

Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в Тихом океане у побережья Папуа — Новой Гвинее.
REGNUM 18:35
Политика

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
RT на русском 08:53
Общество

Медцентр ДВФУ лишился своего главного врача

Во Владивостоке с поста главного врача Медицинского центра Дальневосточного федерального университета уволился Олег Пак, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01 декабря в 20:04
Экономика

Минсельхоз предложил ограничить госзакупки импортных томатов и огурцов

Минсельхоз предлагает ограничить закупки импортных огурцов и помидоров для государственных и муниципальных учреждений.
РБК 12:32
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 19:15
Политика

Трамп прокомментировал высказывание Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал неуважительным высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, передает EuroNews.
Rambler News Service 05:19
Киберспорт

Virtus.pro прошла на DreamLeague Leipzig Major

Dota2.ru 14:22
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Происшествия

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Российская газета 16:41
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport вчера в 09:17
Кино

Критики посчитали сериал «Ведьмак» удачнее «Игры престолов»

По мнению критиков, в "Ведьмаке" боевые сцены построены более удачно, нежели в "Игре престолов".
VSE42.RU вчера в 05:53
Энергетика

Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

Известия вчера в 17:59
Технологии

PlayStation стал самым продаваемым брендом среди домашних консолей

Бренд стал самым продаваемым среди домашних консолей. Сертификат получил президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
News.ru 04:24
Общество

Основатели Google покинули все посты в Alphabet

Возглавит компанию Сундар Пичаи, генеральный директор Google — компании, входящей в холдинг Alphabet.
Lenta.ru 18:41
Политика

Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны

Резолюция призывает Израиль покинуть всю оккупированную часть сирийских Голан до линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.
РИА Новости 17:46
Политика

Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
РИА Новости 14:42
Общество

Диетолог рассказала о самом вредном блюде на новогоднем столе

Селедка под шубой стала самым опасным салатом на новогоднем праздничном столе.
Известия 17:47
Гаджеты

Представлен мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G

Из презентации стало понятно, что Snapdragon 865 на 20% мощнее предшественника, имеет поддержку камеры с разрешением 200 Мп, съёмку видео в 8К при 30 к/c и поддержку всех частот 5G.
The GEEK 18:17
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Российская газета вчера в 06:02
Общество

В России ввели электронные трудовые книжки

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Вести.Ru 07:34
Шоу-бизнес

Игорь Николаев подарил жене гардеробную

Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой отметила день рождения с детьми Аллы Пугачевой.
StarHit.ru 14:00
Политика

Замглавы Пентагона рассказал о «победе США» в холодной войне

Заместитель главы Пентагона Майкл Гриффин рассказал, как США удалось «победить СССР» в холодной войне.
Телеканал 360° 17:57
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости 08:00
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru 11:19
Автоспорт

Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем последнего, 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС Спорт 01 декабря в 09:55
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