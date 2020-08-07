В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России для поиска хакеров
Смотрите также
В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год ранее
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
В Хабаровском крае в море пропала яхта с двумя пассажирами
Назван облегчающий течение коронавируса алкогольный напиток
Фильм Гильермо дель Торо станет сериалом
Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова адвокатом
Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом
«Нафтогаз» поблагодарил США за угрозы «Северному потоку – 2»
Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России
«Аэрофлот» отменил ряд международных рейсов в августе
Познер оценил шансы Лукашенко выиграть выборы
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
Москва отправила в Минск сенаторов признавать победу Лукашенко
Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США
Бывшая жена Аршавина высказалась за секс на первом свидании
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок России
В МИД доклад Госдепартамента США о дезинформации назвали очернением РФ
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Госдепартамент США предлагает россиянам $10 млн за информацию
Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом
Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США
Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США
В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год ранее
Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе
Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова адвокатом
Названы противопоказания к вакцине против коронавируса
Госдепартамент США проводит SMS-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы. Об этом 7 августа сообщил «РИА Новости» представитель ведомства.В источнике
С чего всё началось
В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России
Госдепартамент США проводит СМС-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках своей программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы, подтвердил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новостивчера в 12:58
Подробнее о событии