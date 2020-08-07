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В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России для поиска хакеров

Госдепартамент США проводит SMS-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы. Об этом 7 августа сообщил «РИА Новости» представитель ведомства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России

Госдепартамент США проводит СМС-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках своей программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы, подтвердил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новостивчера в 12:58
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Госдеп подтвердил, что рассылал россиянам СМС в поисках хакеров

РЕН ТВвчера в 13:16
ТАСС

Госдеп ведет СМС-рассылку с призывом сообщить о вмешательстве в выборы в США по всему миру

ТАССвчера в 15:13
Газета.Ru

Госдеп США признался в SMS-рассылке россиянам по поводу выборов

Газета.Ruвчера в 15:38
URA.Ru

Госдеп США подтвердил обещание раздать россиянам 10 млн долларов

URA.Ruвчера в 14:24
Lenta.ru

В США объяснили обещание раздать 10 миллионов долларов россиянам

Lenta.ru19:46
Известия

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России для поиска хакеров

Известиявчера в 13:05
РИА Новости

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России

РИА Новостивчера в 12:58

В первом туре обойдется без сюрпризов. Прогноз команды экспертов

Вашему вниманию прогноз команды экспертов bobsoccer.ru на первый тур нового чемпионата России, сезона 2020/2021 «Химки» – ЦСКА, 8 августа Открывает чемпионат команда, которая вновь получила право на участие в РПЛ.
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Новый День21:14

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Заинск-информвчера в 08:37