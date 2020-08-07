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Известия

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России для поиска хакеров

Госдепартамент США проводит SMS-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы. Об этом 7 августа сообщил «РИА Новости» представитель ведомства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Госдепе признали SMS-рассылку в России

Госдепартамент США проводит СМС-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках своей программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы, подтвердил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новостивчера в 12:58
Подробнее о событии
URA.Ru

Госдеп США подтвердил обещание раздать россиянам 10 млн долларов

URA.Ruвчера в 14:24
ТАСС

Госдеп ведет СМС-рассылку с призывом сообщить о вмешательстве в выборы в США по всему миру

ТАССвчера в 15:13
Газета.Ru

Госдеп США признался в SMS-рассылке россиянам по поводу выборов

Газета.Ruвчера в 15:38
Lenta.ru

В США объяснили обещание раздать 10 миллионов долларов россиянам

Lenta.ru19:46
РЕН ТВ

Госдеп подтвердил, что рассылал россиянам СМС в поисках хакеров

РЕН ТВвчера в 13:16
Известия

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России для поиска хакеров

Известиявчера в 13:05
РИА Новости

В Госдепе признали SMS-рассылку в России

РИА Новостивчера в 12:58

Два новых спектакля готовит к показу иркутский музыкальный театр

Два новых спектакля представят артисты иркутского музыкального театра в юбилейном 80-м театральном сезоне, рассказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук, сообщили 7 августа 2020 года в пресс-службе регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 02:24
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В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей

В России необходимо отменить транспортный налог на российские автомобили, сообщается в письме министру финансов Антону Силуанову от первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова.
Вести.Ruвчера в 02:55
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NYT: Помпео обсуждал с Лавровым сговор с талибами

Госсекретарь Майк Помпео обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым вопрос вознаграждения со стороны Москвы участников движения «Талибан» (запрещено в России) для убийства американских военных, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ19:46

Дитрих допустил повышение лимита скорости на дорогах России

Министр транспорта России Евгений Дитрих допустил возможное повышение ограничения скорости на бесплатных трассах до 150 км/ч, но только на тех, которые относятся к высокой технической категории.
Газета.Ruвчера в 11:32
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