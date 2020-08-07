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В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России для поиска хакеров

Госдепартамент США проводит SMS-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы. Об этом 7 августа сообщил «РИА Новости» представитель ведомства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России

Госдепартамент США проводит СМС-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках своей программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы, подтвердил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новостивчера в 12:58
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РБК

Госдеп США объяснил рассылку россиянам СМС о вознаграждении $10 млн

РБК18:56
Lenta.ru

В США объяснили обещание раздать 10 миллионов долларов россиянам

Lenta.ru19:46
Известия

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России для поиска хакеров

Известиявчера в 13:05
Газета.Ru

Госдеп США признался в SMS-рассылке россиянам по поводу выборов

Газета.Ruвчера в 15:38
URA.Ru

Госдеп США подтвердил обещание раздать россиянам 10 млн долларов

URA.Ruвчера в 14:24
ТАСС

Госдеп ведет СМС-рассылку с призывом сообщить о вмешательстве в выборы в США по всему миру

ТАССвчера в 15:13
РИА Новости

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России

РИА Новостивчера в 12:58

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ruвчера в 13:23
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Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русском04:36
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Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55

Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUMвчера в 09:11
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Москва отправила в Минск сенаторов признавать победу Лукашенко

Безосновательно арестованные 33 россиянина продолжают томиться в белорусских застенках, а Россия тем временем направляет в Минск делегацию для наблюдения за выборами президента, чем фактически признаёт их легитимность, а заодно своё поражение в навязанном ей беспрецедентном скандале.
Новый День21:14
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