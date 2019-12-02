Политика
Военное делоВ Госдепе призвали Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая
Госсекретарь отметил, что в США ждут от ЕС усиления торговых связей и совместного противостояния угрозам общей безопасности и демократическим ценностям, которые исходят от России, Китая и Ирана.
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с чего всё началось
На сайте Госдепартамента США опубликован комментарий госсекретаря Майк Помпео, в котором он сообщает о желании Соединенных Штатов продолжить сотрудничество с Евросоюзом по вопросам противодействия общим угрозам, в числе которых Россия и Китай.Военное дело02:45
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США хотят вместе с новым руководством ЕС противодействовать России, Китаю и Ирану
Независимая газета00:10
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Общество
В Госдуме предложили приравнять продавцов наркотиков к террористам
Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
Шоу-бизнес
Михаил Терехин поведал, как пользовался Ксенией Бородиной
Один общий знакомый рассказал Ксении, как он в свое время помог Михаилу. Бородина возразила, что помог он ее бывшему возлюбленному зря.
Общество
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
В ноябре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) впервые провел исследование «Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака» (результаты исследования есть в распоряжении РБК).
Происшествия
СК проверит информацию об избиении школьника под Смоленском
Ранее в СМИ фигурировала информация о причинении телесных повреждений двенадцатилетнему ребёнку. Инцидент произошёл в Новодугинской школе.
Политика
Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий для Аргентины и Бразилии
Вашингтон вводит пошлины на ввоз стали и алюминия в США из Аргентины и Бразилии со 2 декабря, об этом на своей странице в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.
Здоровье
Роспотребнадзор подхватил гепатит С
Согласно акту эпидемиологического расследования очага инфекционной болезни, который подписала главный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова, «установлена связь между оказанием медпомощи в АОДКБ и инфицированием ВГС 169 пациентов».
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата
Сотрудники киевской полиции задержали подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
Хоккей
«Трактор» расторг контракт с Лисиным
Нападающий Энвер Лисин покинул «Трактор», информирует официальный сайт клуба.
Фигурное катание
Загитова и Медведева номинированы на звание MVP фигурного катания
Российские спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список номинантов на звание самого ценного фигуриста сезона, которые внесли наибольший вклад в популяризацию фигурного катания.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Происшествия
В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице
Уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки возбудили в Новосибирске.
Футбол
Хавбек «Зенита-2» Шамкин вошел в топ-24 самых талантливых молодых игроков мира по версии Transfermarkt
Редакция Transfermarkt включила 17-летнего полузащитника «Зенита-2» Даниила Шамкина в ежегодный календарь талантов, состоящий из 24 перспективных молодых игроков со всего мира.
Здоровье
Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату
В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Армия и оружие
Провал Вашингтона в Сирии привел к слиянию курдских боевиков с ИГ
Журналисты привели факты, доказывающие связи курдских формирований, оккупировавших месторождения нефти в Сирии, с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Технологии
Бесплатное обновление до Windows 10 будет доступно до середины января
Один из пользователей Сети, называющий себя инженером Microsoft, подтвердил возможность бесплатного обновления до Windows 10.
Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".