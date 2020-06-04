Политика
ИзвестияВ Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда. Он добавил, что краеугольным камнем американской политики на протяжении 45 лет было "держать русских подальше от Ближнего Востока", пишет "Газета.ру".
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с чего всё началось
Касательно ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в ситуацию на чьей-либо стороне этого конфликта и не оказывает военную помощь.РИА Новостивчера в 15:30
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Экономика
Мау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями
С точки зрения государственной политики при выходе из кризиса одной из ключевых должна стать новая модель здравоохранения, считает ректор РАНХиГС.
РБК вчера в 07:23
Общество
Сенатор из Мексики случайно оголила грудь во время видеотрансляции
Актуальные Новости вчера в 06:34
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 03 июня в 09:16
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
Общество
Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске
Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
RT на русском вчера в 14:57
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости вчера в 14:13
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Гаджеты
Все смартфоны, которые получат Android 11
Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного.
MobiDevices вчера в 10:27
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Общество
Приморье отменяет карантин для приезжающих
Приезжающих в Приморский край граждан не будут помещать на двухнедельный карантин для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства региона.
Газета.Ru вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев из «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в молодости имел роман с Жанной Фриске.
Культуромания вчера в 12:40
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о нарушениях до разлива топлива
В 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3. В ходе проверки в 2018 году обнаружили повреждение стен и кровли, а также смещение стенового ограждения.
Lenta.ru 00:25
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Общество
В проповеди духовника Поклонской нашли признаки экстремизма
ИА Красная Весна вчера в 10:57
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
Наука
II группа крови названа самой незащищенной от коронавируса
II группа крови названа учеными самой незащищенной от коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 06:38
Происшествия
Американец за пять минут до смерти отправил селфи своей матери
VSE42.RU вчера в 22:46
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Происшествия
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Газета.Ru вчера в 11:52
Футбол
Селюк: зачем футболисты выступают в поддержку мародёрства, бунтов? При чём тут расизм?
Агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о ситуации в США, где проходят массовые акции протеста в защиту прав афроамериканцев.
Чемпионат вчера в 16:50
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb 03 июня в 11:59
Общество
Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости
Рамблер вчера в 08:21
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Происшествия
В Пермском крае умерли два медика c COVID-19
Два медика, инфицированные коронавирусом, скончались в Пермском крае, сообщило региональное министерство здравоохранения.
РИА Новости вчера в 14:13
Кино
Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»
News.ru вчера в 08:37
Общество
Директор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку
На встрече, как сообщается в соцсетях, выступила водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина, которая объявила о создании на предприятии нового независимого профсоюза "Электротранспортник".
Московский Комсомолец вчера в 03:46
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 03 июня в 06:04