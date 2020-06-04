Касательно ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в ситуацию на чьей-либо стороне этого конфликта и не оказывает военную помощь.

с чего всё началось

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда. Он добавил, что краеугольным камнем американской политики на протяжении 45 лет было "держать русских подальше от Ближнего Востока", пишет "Газета.ру".

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

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