Политика
ИзвестияВ Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Пoмощник гoссекретаря США Дэвид Шенкeр заявил, что Россия играет на Ближнем Востокe «деструктивную рoль» и должнa «убираться» оттудa. Oн добавил, чтo краеугольным камнeм американскoй политики на прoтяжении 45 лет былo «держать русских подальшe от Ближнегo Востокa», пишет «Газета.ру».
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Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным?... Не можем припомнить. Только смерти и разрушения.
— Мария Захарова, российский дипломатRambler News Service 04:28
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Общество
Скончался актёр Михаил Кокшенов
REGNUM 06:37
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, один человек погиб
В жилом доме на Дорожной улице на юге Москвы произошел взрыв, после чего возник пожар. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
Российская газета 06:25
Общество
В правительстве объяснили поручение проверить указы Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проверить применение документов, принятых для борьбы с коронавирусом, в том числе указов мэра столицы для обобщения нормативно-правовой практики по этому вопросу.
РБК 03 июня в 06:19
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Политика
Песков рассказал, что будет, если изменения в Конституцию не поддержат
Москва, 5 июня 2020, 13:32 — REGNUM Изменения в Конституцию РФ вступят в силу лишь в том случае, если избиратели их поддержат на голосовании 1 июля.
REGNUM 06:32
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Общество
Собянин анонсировал снятие большинства ограничений в Москве до июля
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что «максимум ограничений в столице можно будет снять до начала июля».
РБК вчера в 11:33
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
РИА Новости 06:29
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Политика
КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию
Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы вчера в 15:03
Шоу-бизнес
В Москве выставили на продажу квартиру рыжего из «Иванушек»
Марина Банкова, бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, выставила на продажу трехкомнатную квартиру в Москве, ранее принадлежавшую музыканту.
Lenta.ru 03:57
Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Lenta.ru 03 июня в 14:34
Происшествия
СК опубликовал видеозапись, сделанную незадолго до штурма квартиры жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова
Следственный комитет опубликовал видеозапись, сделанную незадолго до штурма квартиры жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБРа.
Эхо Москвы 01:31
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Футбол
Источник: Йоветич может сменить «Монако» на «Локомотив»
«Локомотив» летом может подписать нападающего «Монако» Стевана Йоветича.
Матч ТВ 06:44
Происшествия
Главу российского госфонда задержали
Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 13:56
Армия и оружие
NI назвал преимущества подлодок проекта «Борей-А»
В США оценили преимущества новой российской подводной лодки проекта "Борей-А". Речь идет о "Князе Владимире", построенном на Севмаше.
Российская газета 03:32
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Происшествия
Студенты в РФ нашли способ воровать одежду из бутиков
News.ru вчера в 18:48
Общество
Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полиции в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полицейских, применивших оружие при задержании мужчины в Екатеринбурге.
ТАСС 06:39
Космос
Моделирование находит новое происхождение сверхмассивных черных дыр
Компьютерное моделирование, проведенное астрофизиками в университете Тохоку в Японии, выявило новую теорию происхождения сверхмассивных черных дыр.
AstroNews.ru 03 июня в 08:49
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км
В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31